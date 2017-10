Leszbikus szexre akart kényszeríteni egy francia színésznőt a szexragadozó

Naponta derülnek ki újabb és újabb visszataszító dolgok a nagy jogvédőként tetszelgő demokrata elnökjelölt, Hillary Clinton és a volt elnök, Barack Obama barátjáról, Harvey Weinstein producerről. Egészen pontosan múltjáról. A nagy brit színésznő, Emma Thompson a producert szexragadozónak nevezte el.

Angelina Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Palthrow és több, kevésbé ismert amerikai színésznő után Asia Argento olasz színész és rendező már nem zaklatásról beszélt, hanem erőszakról. Tegnap kiderült, hogy Párizsban is zaklatott színésznőket, később a The Guardian-ben nyilatkozott Lea Seydoux is.

Lea Seydoux 2013-ban Arany Pálmát kapott Cannes-ban az Adele élete című francia remekműért. Ő egyébként valósággal beleszületett a filmvilágba, nagyapja a Pathé elnöke. Tarantino is hamar felfedezte, Seydoux-t látjuk a Becstelen brigandik halhatatlan nyitójelenetében. Francia művészfilmek mellett játszott Sam Mendes egyik James Bond-filmjében is.

A színésznő részletesen elmesélte a Guardian-nek, hogy Weinstein hogy csalta fel a szállodai szobájába, és az erőszakos, nagydarab férfi hogy mászott rá, mennyire tehetetlen volt a gusztustalan emberrel szemben. Arról is mesélt, hogy Weinstein agresszív és idegbeteg volt, egyszer elrángatta egy étterembe, de nem volt asztal és dührohamot kapott.

Ma megszólalt Florence Darel, a francia új hullám rendezője, Eric Rohmer felfedezettje. Őt is zaklatta Weinstein, volt, hogy a szüleinél hívta telefonon. Mindez még a kilencvenes években volt. Amikor a színésznő azt mondta a producernek, hogy nem akar vele lefeküdni, mert szerelmes a barátjába, Weinstein csak nevetett, hogy ez a legkevésbé sem érdekli. Végül megúszta a színésznő, kijutott a Ritz-ből.

Cara Delevingne rosszabbul járt. Luc Besson utolsó filmjének (Valerian és az ezer bolygó városa) sztárja azt mondta Weinsteinnek, hogy nem szereti a férfiakat, mert leszbikus. A producer nem hagyta békén, felrángatta magához, ahol arra akarta kényszeríteni, hogy egyfajta leszbikus show-t mutasson be egy szintén odahívott nővel. A színésznő nem volt erre hajlandó, és bár erőszakoskodott vele Weinstein, csókolgatta is, végül sikerült elmenekülnie a hotelből.

Harvey Weinsteint egyébként kirúgta saját cége, felesége elválik tőle, ő maga feltehetően Európába menekül. Feltehetően súlyos büntetőjogi következménye is lesz eddigi életének.