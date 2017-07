Romantikus, hogy az MGM-oroszlán üvölt majd a filmem előtt

Mundruczó Kornél legutóbbi filmjét, az észbontóan látványos Jupiter holdját Magyarországon forgatta, a következő feladat viszont már Hollywoodban várja őt. A Deeper című mélytengeri thriller főszereplőjét, a három Oscar-díjra jelölt Bradley Coopert klassz embernek tartja, Max Landis forgatókönyvíróban megérezte a zsenit, a háromszoros Oscar-díjas operatőrének viszont valószínű, hogy búcsút kell mondania, és ennek Quentin Tarantino az oka. Mundruczó azt is elmesélte, melyik nemrég bemutatott hollywoodi sci-fi rendezését ajánlották fel neki, és a Jupiter holdjáról is sok izgalmas részletet elárult. A teljes beszélgetést a cikk alján hallgathatja meg.

A mozikban jelenleg futó Jupiter holdja ugyan magyar, illetve európai pénzből készült, de a lenyűgöző vizuális megoldásai miatt gyakran emlegetik Hollywoodot a filmmel kapcsolatban. Mundruczó Kornél rendező tényleg megcélozta az álomgyárat, és ez már rég nem álmodozás a részéről: a 2010-es Szelíd teremtés után kezdtek el angol nyelvű forgatókönyveket küldözgetni neki, a cannes-i fődíjas Fehér Isten óta pedig még gyakrabban keresik meg őt ajánlatokkal. „Amit el lehet érni egy magyar nyelvű filmmel, azt mi kimaxoltuk. A méretet is beleértve” – foglalta össze, miért döntött úgy, hogy most külföldön próbál érvényesülni.

A podcastban a Delta és a Szép napok 42 éves rendezője részletesen mesélt a hollywoodi filmgyártás rendszeréről, és elárulta, hogy néhány már meg is valósult a neki felajánlott forgatókönyvekből. „Nagyon szerették volna, ha én csinálom meg az Élet című filmet. De nem tetszett, már a könyv olvasásakor azt éreztem, hogy nincs identitása, hanem csak összemixel dolgokat.” Mundruczó jól döntött, a Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds és Rebecca Ferguson főszereplésével készült sci-fi valóban nem lett valami nagy szám.

Mundruczónak a Deeper című mélytengeri thriller lesz az első hollywoodi filmje, amelyben a Napos oldal és az Amerikai mesterlövész sztárját, Bradley Coopert rendezi. A forgatás jövő januárban fog elkezdődni. „Nagyon tetszett a forgatókönyv, megfogott az egyszerűsége. Egy ember lelkében megy egyre mélyebbre” – magyarázta el a rendező, hogy miért pont a Deeper-re esett a választása.

Egy magyar segítheti Bradley Coopert az első Oscarjához Megtaláltuk és elolvastuk a szupertitkos forgatókönyvet, amelyből Mundruczó Kornél készül filmet rendezni Bradley Cooper főszereplésével. Max Landis forgatókönyvéből ítélve a Deeper izgalmas, látványos, érzelmes film lesz: sci-fi, kísértethistória és vezekléstörténet egyben, Oscar-esélyes jutalomjáték Bradley Coopernek.

Arról is mesélt, hogy a Jupiter holdjá-ban bemutatott repülés mellett a víz alatti világ is vonzza őt, ez is izgatta a Deeper-ben, aztán a film előkészületeiről árult el izgalmas részleteket. Mundruczó előbb került bele a projektbe, mint Cooper, és nagyon örült annak, hogy a háromszoros Oscar-jelölt színész elvállalta a felkérést, mert még korábban őt írta az első helyre a kívánságlistáján.

„Nagyon klassz ember, csak pozitív tapasztalataim vannak vele” – jellemezte Coopert, akivel már 10-15 megbeszélésen vannak túl. A színésznek amúgy nem volt ismeretlen a magyar rendező, már korábban látta tőle a Fehér Isten-t, és szerette a filmet. A rendező nemrég elküldte neki a Jupiter holdjá-t, és az is tetszett neki.

A Deeper könyvét jegyző Max Landis sztárforgatókönyvírónak számít Hollywoodban. Egyelőre több bukás fűződik a nevéhez, mint siker, de első megvalósult forgatókönyve, Az erő krónikája tényleg egy kivételesen erős munka. „A forgatókönyv jobb, mint a film” – mondta a szuperhősfilmről Mundruczó, majd a Landisről szerzett benyomásait is megosztotta: „Ő tényleg egy külön kategória. Zseniszagú gyerek, aki nagyon furcsa is egyben.” Háromszor vagy négyszer találkoztak, és Mundruczót kellemes meglepetésként érte, hogy a kért módosításainak a hetven-nyolcvan százalékát beleépítette a filmbe.

„Az az igazság, hogy ha jó lesz, akkor ez egy Bradley Cooper-film lesz. Az első snittől az utolsóig őt fogja látni a néző” – jósolta a rendező, aki egy legendás operatőrrel kezdett neki a Deeper tervezésének. Robert Richardson háromszor nyert Oscar-díjat, Quentin Tarantinóval, Martin Scorsesével és Oliver Stone-nal is többször dolgozott együtt, egyebek mellett a Kill Bill-t, a Casinó-t és a Tőzsdecápák-at is ő fényképezte.

Mundruczó egyenes emberként jellemezte őt, aki már az elején elmondta, hogy lehetséges, hogy nem tudja végigcsinálni a Deeper-t. Ha Tarantino belekezd az új filmje forgatásába, akkor ő is megy vele. A legutóbbi telefonbeszélgetésük alapján az tűnik valószínűnek, hogy Mundruczónak új operatőrt kell majd találnia. A magyar rendező sok mindent elárult nekünk, de egy értékes infót magában tartott: tudja ugyan, de nem mondta el, hogy Tarantino legközelebb mivel fog előállni.

Az itthoni csapatából két embert tud kivinni a jövő januárban kezdődő hollywoodi forgatásra: író- és élettársát, Wéber Katát és a vágóját, Jancsó Dávidot. Szomorúsággal töltötte el, hogy Petrányi Viktória producer, akivel már a kezdetek óta együtt dolgozik, nem csatlakozhat hozzá, de neki egyszerűen nem volt helye a hollywoodi stúdiórendszerben.

A kinti viszonyokról sok érdekességet árult el Mundruczó: például, hogy Amerikában sokkal könnyebben ki lehet őt rúgni a filmből, mint itthon, illetve, hogy az utolsó vágás joga nem őt, hanem a filmet gyártó Metro-Goldwyn-Mayer stúdiót illeti meg, de ez nem aggasztja különösebben, azt pedig kifejezetten menőnek tartja, hogy a legendás MGM-oroszlán fog majd üvölteni a filmje előtt a mozivásznon.

A rendezőt természetesen nemcsak a hollywoodi terveiről kérdeztük. Szóba került, hogy melyik részét szereti a legjobban a filmkészítésnek, hogy milyen érzések kavarognak benne a premier hétvégéjén (a beszélgetés három nappal a Jupiter holdja magyarországi premierje után készült, amikor még nem tudtuk, hogy fájdalmasan kevesen ültek be a filmre a nyitóhétvégén), és persze a kritikákhoz fűződő viszonyáról is mesélt.

„Három-négy hónappal később előszedem őket, és ha van rá egy délutánom, akkor ezzel szórakoztatom magamat.” A Jupiter holdja kritikai visszhangját megosztónak értékelte, aztán hozzátette, hogy „ez nem befolyásolta a film sorsát, 48 országba adtuk el, nagyjából dupla pénzért, mint a Fehér Isten-t.” A díj végül nem jött össze Cannes-ban, de sokat jelentett számára, hogy az Oldboy rendezőjének, Park Chan-wooknak nagyon tetszett a film, és mások is gratuláltak neki a zsűriből.

Részletesen végigvettük a rendezővel a Jupiter holdja elkészültének fontos állomásait. Először még sokkal jobban hasonlított egy young adult-filmhez, a fiatal főhős egy természetfeletti képességekkel bíró nevelőintézetből szökött volna meg. Fontos, hogy már azelőtt felerősítették a menekültszálat, mielőtt a válság begyűrűzött volna Magyarországra: „Utolért minket a történelem, ijesztő érzés volt.”

„Semmi nem volt, amire köteleztek minket” – mondta a Filmalappal folytatott megbeszélésekről. A filmet politikailag inkorrektnek tartja, semelyik oldal tabuit nem akarja elfogadni, mert csak így lehet a legteljesebb kérdést feltenni arról, hogy mi történik velünk ma Európában.

A rendező elárulta, hogy ő maga nem próbálta ki a repülést a forgatáson, nincs benne vágy az extrémitásra, és arról is beszélt, hogy a látványos jelenetek dacára egyik legnehezebb filmjének tartja a Jupiter holdjá-t. „A Delta és a Fehér Isten ehhez képest egy átlátszó üveg. Ha az ember beljebb lép az akciójeleneteknél, akkor szerintem sok útvesztőt rejt a film, sok kérdést felvet.”

Sok mindent érintettünk már, de így is érdemes a teljes beszélgetést meghallgatni, Mundruczó kielemzi a Jupiter holdja utolsó mondatát, áradozik Fassbinder filmjeiről és a Deeper után tervezett nagyszabású Szorokin-adaptációról, A jég-ről is mesél.

A Filmklub podcast adását megtalálja az iTuneson, letöltheti MP3 formátumban, vagy meghallgathatja az alábbi lejátszóban. A podcasthoz tartozó RSS csatornát itt találja.