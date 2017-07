Ki a magyarok kedvenc szuperhőse?

Pókember ismét megérkezett a magyar mozikba, és hiába bújt Tobey Maguire és Andrew Garfield után ismét egy új színész a kék-piros maskarába, a hálószövő igazságosztó karaktere megunhatatlan. Erről jutott eszünkbe, hogy vajon ki lehet a magyarok kedvenc szuperhőse? A titokzatos és mogorva Batman? Vagy a pergő nyelvű, huncut Vasember? Esetleg annyira lenyűgözte a hazai közönséget a Wonder Woman, hogy máris a Csodanő a nyerő? Bemutatjuk a tizenegy versenyzőt, ezzel elég időt és információt adva a mérlegeléshez. Szavazzon a kedvencére a cikk alján!

Tizenegy szuperhős közül választhat. Természetesen ennél sokkal több létezik, de mi most az egyszerűség kedvéért azokra szűkítettük a kört, akiknek volt már önálló filmjük, a DC-hez vagy a Marvelhez tartoznak, és feltűntek a moziban az elmúlt néhány évben.

Batman

Batmannek nagy előnye van Magyarországon, ő már évtizedekkel az előtt népszerű volt itthon, hogy beindult volna a szuperhősfilmek tömeggyártása. Tim Burton két remekművének nem volt komolyan vehető műfaji kihívója a kilencvenes években, majd Christopher Nolan még azokat is lenyűgözte, akik amúgy bárgyúnak tartják a maszkos igazságosztókat. A denevérember mogorvasággal álcázott komplikált jellemét sokan tartják rokonszenvesnek, az azonosulásban pedig sokat segít, hogy a listában szereplő személyek közül egyedül neki nincsen szuperképessége.

Superman

Mind közül ő a legtökéletesebb. A szuperhősök legtöbbjénél adja magát, hogy Jézushoz hasonlítsák őket, de ez az analógia leginkább Supermannél állja meg a helyét: ő is egy bölcs hatalmasság egyedüli fiaként érkezett hozzánk, hogy jobbá tegye a világunkat. Becsületes, nyíltszívű és sármos – minden megvan benne, amiről egy anya a gyermeke kapcsán ábrándozik. A kriptonittal és Clark Kent megmosolyogtató botladozásaival pedig elkerülték, hogy a sok jóság unalomba csapjon át.

Wonder Woman

Ha szuperhősökre korlátozzuk a világot, akkor 2017 eddig a Csodanőről szól. Első önálló kalandja az eddig csak nyűglődő DC filmes univerzum első nagyszerű moziélményét eredményezte. Gal Gadot kiváló választás volt a szerepre: az arca olyan, mint egy diadalt hirdető szoboré, a fellépésével pedig bárkit képes kimozdítani a letargiájából. Wonder Womannek elhiszi az ember, hogy érdemes küzdeni, érdemes kiállni az elveinkért. Az pedig, hogy női szuperhősként csap oda egy férfiak uralta társaságban, még lelkesítőbbé teszi a karaktert.

Pókember

A mozikban ámuldozó nézőt a szó soros és lazán kezelt értelmében is világok választják el a szuperhősök többségétől. Thor Asgardról származik, Batman pedig a leggazdagabb egy százalékhoz tartozik. Pókember viszont akár az osztálytársunk is lehetne. Bárki is játssza őt, Peter Parker egy kedves és közvetlen srác, akivel szívesen lógna együtt az ember, magánéleti válságai pedig a legtöbbünk számára fájdalmasan ismerősek. A vagánysága és a szuperképessége persze kiemeli őt az átlagemberek sorából, az már csak róla mondható el, hogy a felhőkarcolók között megejtett repülései ámulatba ejtőek.

Hulk

Ő a lista legkiszámíthatatlanabb szuperhőse. Korunk Dr. Jekyllje, akiből minduntalan előbújik Dr. Hyde, vagyis a megzabolázhatatlan állati én. Ebben a karakterben az a legizgalmasabb, hogy nem a mélyben folynak a lelki vívódásai. Egy nagyon is szemléletes képét adja annak, hogy sok ember szégyelli és rejtegeti személyisége egyes részeit. Hulk persze nem csupán azoknak szimpatikus, akiket izgat a pszichológia, sokakat azzal nyűgöz le, hogy az összes szuperhős közül ő zúz és rombol a leglátványosabban.

Vasember

A felsorolt szuperhősök közül Vasember forrt össze a leginkább az őt játszó színésszel. Robert Downey Jr. lazasága, pergő nyelve és huncut modora miatt ez a karakter akkor teljesedik ki igazán, amikor a milliárdos playboyt látjuk, és nem a páncélban repkedő szuperhőst. Mindig érdemes odafigyelni, amikor kinyitja a száját, nagyon érzi, hogyan kell kihozni a sodrukból a többi Bosszúállók-tagot. De persze az akciózásai is lehengerlőek, amikor pedig Amerika Kapitánnyal csapott össze a Polgárháború végén, az egyenesen megrendítő volt.

Amerika Kapitány

Papíron ő a legunalmasabb szuperhős. Egy amerikai zászlóba burkolózó, tökéletes katona, akinek nincs érzéke a finomságokhoz, de a szíve és az esze a helyén van. Ehhez képest már a saját közegének számító negyvenes években is vérpezsdítő jelenség volt, a jelenbe érve pedig még izgalmasabbá tette az a fordulat, hogy ő lett a régi vágású hős, aki nem tartja a lépést az idővel. Kiderült, hogy ebben a cinikus, paranoid és értelmezhetetlen modern világban igenis nagy szükség van egy Amerika Kapitányra. A tél katonájá-ban annyira fellelkesített, hogy egy időre ő lett a kedvenc szuperhősöm. Ha másokra is ilyen nagy hatást tett, akkor ezen a szavazáson sincs oka a félelemre.

Thor

Thorral a skandináv mitológia szivárgott be a Marvel-univerzumba. Egy dölyfös és haragos istenséget ismerhettünk meg benne, aki már önmagában is izgalmas a középkori megjelenésével és világlátásával, de igazán szórakoztatóvá akkor válik, amikor a Bosszúállók tagjaként, kelletlenül, de azért megpróbálkozik a csapatmunkával. Mellette szól továbbá, hogy neki van a legmenőbb fegyvere: a Mjölnir nevű harci kalapács. Az esélyeit tovább növelte volna, ha egy fél évvel később tartjuk ezt a szavazást, ugyanis akkor már túl lennénk a hihetetlenül nagy királyságnak ígérkező Thor: Ragnarok-on.

Doctor Strange

A sebészből lett mágus csak tavaly mutatkozott be a Marvel filmes univerzumában, de így sem esélytelen a szavazáson. Az eredettörténete magával ragadó és tanulságos: a csúcson kezdi, de az arroganciája elvakítja, így nagy mélységekből kimászva kell magát újjáépítenie. Szemkápráztató szuperképességei láttán még Neo is elismerően csettintene, és az is a karakter előnyére vált, hogy korunk egyik legizgalmasabb férfiszínésze, Benedict Cumberbatch vette magára a varázsköpenyt.

Farkas

Ő a szuperhősök Clint Eastwoodja: mogorva, mindig van egy viszkisüveg a közelében, és egyedül szeret dolgozni. Eastwoodnak számos remek westernje van, ahol ki tudott teljesedni ez a magányos hőstípus, Farkasnak, rendes nevén Rozsomáknak viszont egészen 2017-ig várnia kellett. A Logan-ben végre kijött a karakter valódi brutalitása, és megindító volt, ahogy ez a hitehagyott, meggyötört férfi ismét összekapta magát, és ismét úgy kezdett viselkedni, ahogy azt egy szuperhőstől elvárjuk. Ő a legnépszerűbb X-Men, és ez korántsem véletlen.

Deadpool

Deadpool egyetlen hősies rohammal vette be a magyarok szívét: a kevésbé ismert Marvel-szereplők közé tartozott, a tavalyi önálló filmjére mégis elképesztően sokan ültek be. A hősies nála mondjuk nem éppen helytálló jelző, hiszen benne azt szeretik a nézők, hogy különbözik az átlagos szuperhősöktől – ha úgy tartja kedve, még ki is figurázza őket. Alpári a humora, csupa agyament őrültséget művel, néha még a nézőkhöz is kiszól. Az tuti, hogy a listán szereplő igazságosztók közül az ő társaságában lehet a legtöbbet nevetni.