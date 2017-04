Megint van egy magyar a világ legjobbjai között

Alig néhány héttel a Testről és lélekről Arany Medvéje és a Mindenki Oscar-díja után újabb magyar filmet ért óriási megtiszteltetés. Mundruczó Kornél Jupiter holdja című menekültdrámája bekerült a 70. cannes-i filmfesztivál versenyprogramjába, ahol a filmvilág legrangosabb díjaiért mérkőzhet meg az Elveszett jelentés-t jegyző Sofia Coppolával vagy a kétszeres Arany Pálma-győztes Michael Hanekével. Mundruczó alkotása mellett egy szlovák-magyar koprodukcióban készült, abszurd humorú drámának is szurkolhatunk majd, Kristóf György Out című alkotását az Un Certain Regard szekcióba válogatták be.

Kerek évfordulót fog ünnepelni a május 17-én kezdődő cannes-i filmfesztivál, hetvenedik alkalommal rendezik meg a világ legnagyobb presztízsű filmes eseményét. A jubileum alkalmából iszonyatosan erős programot állítottak össze a szervezők.

Félő volt, hogy így nem jut hely egyetlen magyar filmnek sem, de szerencsére nem így történt. Csütörtökön délelőtt Párizsban kihirdették, hogy Mundruczó Kornél legújabb alkotása is bekerült a versenyprogramba. A fantáziaelemekkel megspékelt menekültdráma eddig Felesleges ember címen futott, mostantól viszont Jupiter holdja-ként kell rá hivatkozni. A film gyártását 700 millió forinttal támogatta a Filmalap.

A Delta és a Fehér Isten rendezőjének új filmjének főhőse Ariel, egy 17 éves fiú, aki illegálisan próbál belépni Magyarország területére, próbálkozását azonban nem koronázza siker, és egy rendőr golyót ereszt belé.

A sebesülés következtében különleges képességre tesz szert a srác, úgy tud lebegni, mintha angyal lenne. A Jupiter holdja forgatásán a rendező arról mesélt, hogy el akarták kerülni a szuperhősfilmekből ismert, CGI által meghatározott képi világ használatát, helyette egy különleges felfüggesztési technikát alkalmaztak, amelyet magyar kaszkadőrök, kameramozgató és darus szakemberek fejlesztettek ki, kifejezetten ehhez a filmhez.

A főszereplőt alakító Jéger Zsombor tehát valóban felemelkedett a magasba, Mundruczó reményei szerint így lehet majd csak igazán átélni a föld feletti lebegés csodáját. A Jupiter holdja a lebegő fiú és egy cinikus, illúzióit vesztett orvos nehezen induló barátságáról szól, egy morális válságban lévő férfi személyén keresztül mesél az egész Európát érintő menekültválságról.

Stern, a menekülttábor orvosa először az üzleti lehetőséget látja meg a lebegő fiúban, kicsempészi a táborból és a profit reményében mutogatja az embereknek. Idővel azonban felismeri saját önzőségét, és ismét visszatér ahhoz a vezérgondolathoz, amely miatt az orvosi pályát választotta: hogy más embereken segítsen.

A drámában fontos szerepet kapott Cserhalmi György, a Liza, a rókatündér címszereplője, Balsai Móni, valamint a grúz származású, Ausztriában élő színész, Merab Ninidze is. A Fehér isten után ismét Rév Marcell operatőrrel dolgozott együtt Mundruczó, Jed Kurzel zeneszerzővel viszont ez lesz az első közös munkája. Az ausztrál zenész írta a Macbeth, az Assassin’s Creed és az utóbbi évek egyik legjobb horrorjának, a The Babadook-nak a zenéjét, valamint az Alien: Covenant közben is az ő félelmetes dallamai csendülnek majd fel.

Cannes-ban nagyra tartják őt

Mundruczó Kornél pályája szorosan összekapcsolódott Cannes-nal, a Jupiter holdja a hetedik filmje, amit meghívtak a fesztiválra, és a harmadik, amelyik a versenyprogramban kapott helyet. Eddigi legnagyobb sikerét a Fehér Isten-nel érte el, amely 2014-ben elnyerte az Un Certain Regard szekció fődíját.

Először 2003-ban tett látogatást a Riviérán, amikor A 78-as Szent Johannája című rövidfilmjét hívták meg a Rendezők Kéthete című programba, majd végigjárva a ranglétrát a Johanná-val az Un Certain Regard szekcióba, a Deltá-val, majd a Szelíd teremtés-sel pedig már a versenyprogramban szerepelt.

Mundruczó Kornél egy elitklubba lépett be azzal, hogy a Jupiter holdjá-t meghívták Cannes-ba: rajta kívül mindössze négy olyan magyar rendező van, aki legalább háromszor bekerült a hivatalos versenyprogramba. Ráadásul Mundruczó volt a leggyorsabb közülük, negyvenkét évesen hajtotta végre ezt a bravúrt, Szabó István negyvenhét, Jancsó Miklós negyvennyolc, Makk Károly és Keleti Márton pedig egyaránt negyvenkilenc éves volt, amikor a harmadik nagyjátékfilmjüket is beválogatták a versenyszekcióba.

Az öreg magyar és a tenger

A Jupiter holdja mellett egy magyar–szlovák koprodukcióban készült filmnek, a Filmalap támogatásával készült Out-nak is szurkolhatunk majd, amely az Un Certain Regard szekcióba hívtak meg. A szlovákiai születésű Kristóf György a miskolci egyetemre járt, majd a prágai egyetemen végzett filmrendező szakon. Első nagyjátékfilmje egy ötvenen túli családapa kelet-európai utazásának és útkeresésének történetét mutatja be minimalista eszközökkel és abszurd humorral.

A középkorú férfi egy lett hajógyárba indul el, miután ott ajánlanak neki munkát, de valószínűtlen események és találkozások egész sora esik meg vele. Elveszíti mindenét, de még ekkor sem adja fel, helyette eldönti, hogy kifog egy nagy tengeri halat.

Az Out főhősét, Ágostont Terhes Sándor alakítja, aki a Szelíd teremtés című Mundruczó-filmben és a nemsokára mozikba kerülő 1945-ban is játszott. A filmet Pálfi György állandó operatőre, Pohárnok Gergely fényképezte. Kristóf korábban a cannes-i fesztivál Atelier nevű filmtervfejlesztő fórumán dolgozott az Out forgatókönyvén, ebben a programban Fliegauf Bence és a Liza, a rókatündér rendezője, Ujj Mészáros Károly is részt vett.