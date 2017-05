Spielberget emlegetik a magyar film kapcsán Cannes-ban

A Jupiter holdját csütörtök este vetítették le a sajtónak Cannes-ban, és a külföldi kritikusok szinte egyöntetűen azt mondják, hogy Mundruczó Kornél rendező és Rév Marcell operatőr világszínvonalú látványt teremtett, még Az ember gyermeke rendezője, Alfonso Cuáron és Steven Spielberg neve is előkerült. A mondanivaló és a történet szövése azonban nem ér fel a lenyűgöző vizuális megoldásokhoz.

Mundruczó Kornél misztikus akciófilmje, a Jupiter holdja a fesztivál fődíjáért, az Arany Pálmáért száll versenybe Cannes-ban. A film főhőse egy szíriai menekült, aki természetfeletti képességre tesz szert, miután határátlépés közben több golyó is eltalálja. A repülni képes fiú történetét csütörtök este vetítették le a sajtó számára, és több külföldi újságírónak is az jutott eszébe, hogy a Jupiter holdja egy eredettörténetet elmesélő szuperhősfilm jegyeit is magán viseli.

Mundruczó filmjéről jobbára felemás kritikák születtek. Visszatérő elem az írásokban, hogy ambiciózusnak és vizuálisan lenyűgözőnek nevezik, viszont azt is hozzáteszik, hogy a történet túlzsúfolt és zavaros. „Mundruczó Kornél bravúrosan fényképezett természetfeletti menekültthrillerét nézve elhiszed, hogy egy ember képes repülni, de könnyen lehet, hogy nem fogod tudni, ez mit jelent” – írta a Variety kritikusa, Jessica Kiang.

A Jupiter holdja egy különös keverék” – írja a Screen Daily cannes-i tudósítója. „Az ember gyermeke és egy X-Men-film kereszteződik benne, és sosem hagyja abba a közönség okítását a film által fontosnak tartott témákban.” A Variety szerzője arra jut, hogy a Jupiter holdja a „tematikai kapzsiság” bűnébe esik, túl sok mindenről akar egyszerre szólni.

„Egyszerre beszél a menekültválságról, a vallásosság elvesztéséről a nyugati világban, csodákról, megváltásról, áldozatról, bűntudatról és a városi elidegenedésről. Ez egy thriller, egy hajszafilm, egy keresztény allegória, egy családi történet és egy társadalmi dráma, amely Magyarország menekültválságra adott, vaskezű és embertelen reakcióját taglalja” – sorolja Jessica Kiang, hogy mennyi mindenhez nyúlt Mundruczó a legújabb filmjében, aztán arra jut, hogy hiába van tele a Jupiter holdja elvont témákkal, „nincsen egy szilárd megállapítás sem, amit igazán ki szeretne jelenteni.”

A Guardian kritikusát, Peter Bradshaw-t Alejandro González Iñárritu munkáira emlékeztette a Jupiter holdja, ahogy a Birdman vagy a Biutiful, ez a film a csodák bűvöletében létezik. „Ez egy nagyon furcsa, egyedi munka. Nem az a látnoki mestermű, aminek hiszi magát, valamint zavarosan fejti ki a gondolatait. De mindenképpen merész alkotás. Veszít a magasságából, de sosem ragad a földhöz” – összegezte véleményét Bradshaw, aki három csillagot adott a filmnek.

A The Hollywood Reporter szerzője biztos abban, hogy az idei év legparádésabb képsorai közül néhány a Jupiter holdjá-ból fog kikerülni, de aztán áttér a forgatókönyvre, amelyet a film fő gyengeségének tart. Szerinte a történet egyáltalán nem olyan mélyreható, „mint amennyire kreatívak és szépen kivitelezettek az akciójelenetek”.

A Le Figaroban rövid írás jelent meg a filmről, valószínűleg később jön egy alaposabb kritika. A cikk szerint egy krisztusi allegória a Jupiter holdja, de nem elég mély. Kétértelműen azt írja Olivier Delcroix, a rangos francia újság egyik legjobb kritikusa, hogy a film azt sugallja, nézzünk az ég felé a vászon helyett, utalva arra, hogy a levitációról szól Mundruczó alkotása.

Az IndieWire cannes-i tudósítója, David Ehrlich is elámult a film akciójelenetei láttán, többet külön ki is emelt. Az ember gyermeké-t és a Gravitáció-t jegyző Alfonso Cuarón és Steven Spielberg stílusát ötvözi Mundruczó, és szerinte a magyar rendező a legátlagosabb történetrészletet is egy zsigeri hatású mesterkurzussá tudja átalakítani a mozgás filmbéli ábrázolásáról. A Variety szerzőjére akkora hatással volt a Jupiter holdja nyitójelenete, amelyben menekültek próbálnak átkelni a határon, hogy a Ryan közlegény megmentése jutott róla az eszébe.

A bravúros fényképezés miatt Rév Marcell számos dicséretet begyűjtött, és rajta kívül Jed Kurzel zeneszerzőt (Macbeth, Alien: Covenant) is többen kiemelték, a The Hollywood Reporter és a Screen Daily szerzője szerint a Kurzel által keltett zörejek és az általa írt lüktető zenék sokat hozzáadnak a film feszültségéhez.

A kritikusokat elbűvölte tehát a látvány, a mondanivalóval, pontosabban annak tálalásával viszont komoly problémáik voltak. Ez a felemás értékelés azonban nem jelenti azt, hogy a Jupiter holdjá-nak nincs esélye arra, hogy díjat nyerjen. Még a fesztivál elején járunk, nem tudjuk, hogy milyen erős a mezőny, és azt is érdemes észben tartani, hogy a kritikusok és a zsűri gyakran teljesen máshogy értékel egy filmet: tavaly minden idők legjobb cannes-i kritikáit kapta a Toni Erdmann, aztán óriási meglepetésre díj nélkül maradt a fesztivál záróünnepségén.