Most végre Gullivernek érezheti magát

Igazi miniatűr világot építettek fel New Yorkban, ahol eddig 50 ország jellegzetes épületei, látványosságai kaptak helyet, de az alkotók ígérik, hogy folyamatosan bővítik az interaktív kiállítást. A négy év alatt felépülő liliputi világban többek között látható a Tádzs Mahal, a Panama-csatorna, az Abbey Road zebráján masírozó Beatles, a pekingi Tiltott Város, és a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus-szobra is. Egy mini repülőtéren le és felszállnak a gépek, a vasúti síneken apró vonatok robognak. A mini világban összesen 10 ezer jármű kapott helyet. A Gulliver's Gate építésében többek között New York-i, argentin, jeruzsálemi, pekingi, olasz és szentpétervári művészek vettek részt. A belépőért cserébe a látogatók saját liliputi másukat is megkapják, amit elhelyezhetnek a 100 ezer lakosú mini világban.