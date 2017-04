Az autógyártók sikere a jövőben nemcsak az eladott járművek számán fog múlni, hanem azon is, hogy a jármű teljes életciklusa alatt mennyi pénzt tudnak kiszámlázni a tulajdonosnak a digitális szolgáltatásokért – derül ki a KPMG globális autóipari felméréséből.

A KPMG friss autóipari felmérésének eredményei szerint az iparági szakértők 85 százaléka gondolja úgy, hogy az autógyártók árbevétele a netre kötött és digitális szolgáltatásokat nyújtó okosautók terjedésével akkor is emelkedhet a jövőben, ha a tiszta értékesítési árbevétel nem nő. Az autópiac a jövőben nem annyira a tartós fogyasztási cikkek piacához fog hasonlítani, sokkal inkább a mobiltelefonokéhoz" – vázolja a kutatás eredményeit Boros Árpád, a KPMG szenior menedzsere.

A hagyományos modellben az autó olyan, mint egy kanapé: megvesszük, szép lassan elhasználjuk, aztán évek múltával veszünk egy másikat. Ezzel szemben az új modellben talán meg sem vesszük az autót, lehet, hogy a sharing economy részeként csak igénybe vesszük a járművet, de bármelyik megoldás váljon is valóra, mindenképpen folyamatosan fizetni fogunk az általa nyújtott digitális szolgáltatásokért. Éppen ezért az autógyártóknak újra kell gondolniuk a stratégiájukat: hosszú távon azok a piaci szereplők érvényesülhetnek, amelyek egyszerre hódítják meg a fogyasztókat, és használják hatékonyan a róluk megszerezhető adatokat.

Kiket kérdeztek meg a felmérésben? A KPMG 18. alkalommal végzett globális felmérést (Global Automotive Survey) autóipari szereplők körében. 42 országból közel 1000 iparági résztvevőt (autógyártókat, beszállítókat, kereskedőket, pénzügyi szolgáltatókat, közlekedési vállalatokat és infokommunikációs cégeket) kérdeztek az iparág jelenlegi és jövőbeli kihívásairól. Az autóipari szereplőkön kívül világszerte 2400 fogyasztó véleményét is megkérdezték a főbb trendekről.

Mivel menjenek az autók?

Míg tavaly a KPMG felmérése szerint az autógyártók a jövő kihívásai közül elsődlegesen a digitalizációra és a konnektivitásra összpontosítottak, a friss válaszokból az látszik, hogy

ismét a meghajtástechnológia került előtérbe. „Az eredmények tanúsága szerint a meghajtási rendszerek közötti háború nem az elektromos autók terjedése miatt került az érdeklődés homlokterébe, hanem a dízelbotrány miatt" – mondja Boros Árpád. Ezt támasztja alá, hogy a megkérdezettek szerint a klasszikus belső égésű motorok egy ideig még meghatározók maradnak, de háromnegyedük úgy véli, hogy a dízel lehet az első olyan meghajtási rendszer, ami kiesik a gyártói palettáról.

A felmérés eredményeiből az is kiderül, hogy a környezetbarát technológiák önmagukban nem fognak áttörést hozni az e-mobilitásban. Bár a válaszadók erősen támogatják az elektromos járművek terjedését, megítélésük szerint ennek még számos probléma szab gátat a standardok hiányától az infrastruktúrán és az energiaellátáson keresztül a használhatóságig.

Magyarországon alakulóban van a központi stratégia az e-mobilitás fejlesztésére, és már látható néhány konkrét, reménykeltő projekt is. „Zalaegerszegen nemrég megállapodást írtak alá a város és az NGM vezetői egy high-tech, önvezető autók tesztelésére is alkalmas tesztpálya építéséről, A Samsung Gödön épít nagy kapacitású akkumulátorgyárat, A BYD nevű kínai gyártó pedig Komáromban tervez elektromos autóbuszt összeszerelő üzemet létesíteni, és szó van új autógyáregységek fejlesztéséről is" – hangsúlyozta Boros Árpád.