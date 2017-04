Átlagosan 11 ezer forintba kerül a húsvét

Számításaink szerint legalább hatezer forintos kiadást jelent egy családnak egy visszafogott húsvét, de könnyen 17 ezer forintot is elkölthetnek, ha jobb minőségű termékeket vásárolnak. És ebben még nincs ajándék vagy jelentős mennyiségű alkohol.

Sonka, tojás, csokinyúl és csokitojás – ezek a legfontosabb élelmiszerek, de van még néhány tétel, amelyek megterhelik a családi kasszát húsvétkor. Számításunkkal egy négyfős család fogyasztását igyekeztünk modellezni.

Megpróbáltunk olyan mennyiségeket alapul venni, hogy ne napokon keresztül a húsvéti menüt egye a mintacsalád, ezért az adagok inkább egy étkezéshez közelítenek. Az árak nem a legolcsóbb és a legdrágább lehetőségeket tükrözik, hanem az elfogadható minőségi kategórián belüli eltéréseket, vagyis a felső ár távolról sem a luxust jelenti.

Húsvéti kiadások egy négyfős családnál Termék Ár (forint) Sonka (1kg) 1000-3000 Tojás (10 darab) 350-450 Torma 350-600 Kenyér, kalács (1 kg) 300-800 Csokinyúl, csokitojás 1000-3000 Alkoholos és alkoholmentes italok 1000-3000 Zöldségek, savanyúság 500-1000 Sütemény 500-2000 Festett tojás, dekoráció 1000-3000 Összesen 6000-16 850 Átlagosan 11 425

Természetesen sok függ az adott család szokásaitól is, és még inkább attól, hogy várnak-e locsolókat vagy vendégeket.

Ahol élénken él még a húsvéthétfői locsolkodás hagyománya, ott a többszöröse is lehet az általunk becsültnél a kiadás.

Igaz, főleg vidéken sok mindent olcsóbban be tudnak szerezni – esetleg saját sonka, kolbász, kalács, zöldség, savanyúság kerül az asztalra – de ha sok a locsoló, akkor az italokra számolt visszafogott összeg a sokszorosára rúghat. Arról nem is beszélve, ha a piros tojás mellé pénzt is kapnak a locsolók.

Ezer forintért ne várjunk igazi sonkát

A húsvéti menü központjában a sonka áll, ehhez mérten igen nagyok az eltérések az árakban. Akár már ezer forint alatti kilónkénti áron vehetünk füstölt-főtt kötözött sonkát, de ezek legfeljebb kényszermegoldásnak tekinthetők, ha az ár a legfontosabb tényező.

Kilónkénti 2700 forintos akciós áron találtunk olyan füstölt parasztsonkát, amely jobb minőségűnek tűnt. Ám alaposabban szemügyre véve kiderült, hogy cukor, glükózszirup és antioxidáns is van az összetevők között, miközben ezekre semmi szükség egy klasszikus, jó minőségű sonkához.

Az egyszerűen csak A sonkásként emlegetett Gódor András szerint lehet próbálkozni mindenféle olcsó nagyáruházi sonkautánzattal, de a tényleg hagyományos módszerrel készült csontos sonka kétezer forintnál kezdődik kilónként. Persze valószínűleg csak kevesen vesznek egy egész, 8-10 kilós sonkát, a csont nélküli darabok ára kilónként legalább 2500 forint. Hozzátette, az a legbiztosabb, ha olyan kereskedőtől vásárolunk, akihez egész évben járunk.

Hasonlóan nagy a szórás a húsvéti édességek terén is. Egy átlagos, elfogadható minőségű csokinyúl 250-400 forintba kerül, míg egy százgrammos, jobb minőségűért akár ezer forintot is elkérnek. Ha veszünk néhány csokitojást is, nem biztos, hogy könnyű lesz két gyereknek ezer forintból kihozni a minimális mennyiségű húsvéti édességet.

A sütemény és a dekoráció nem kötelező, de ha csak egy kicsit is készül valaki a húsvétra, akkor valószínűleg ezekre is költ.

Meglátszik a havi kiadáson az ünnep

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztási adatokon is meglátszik a húsvét hatása. 2016 márciusában:

Sonkára, szalámira fejenként 1209 forintot költöttünk, ami 34 százalékkal haladta meg az adott év átlagos havi értékét.

A húsvéti időszakban vásárolt szalámikból és sonkafélékből 70 dekagramm fogyott fejenként. Ez több mint másfélszerese az átlagos havi mennyiségnek, míg a fejenkénti 15 tojás a negyedével több az átlagnál.

Csokoládéra 796 forintot költöttünk tavaly húsvét hónapjában, ami 76 százalékkal magasabb egy átlagos hónap fogyasztásánál.

Az ünnep közeledtével az alkoholos italokra költött összeg is emelkedik, erre tavaly 990 fordítottak fejenként a háztartások húsvét előtt.

A Magyar Édességgyártók Szövetségének adatai szerint tavaly a húsvéti időszakban 900 tonna édességet vásároltunk 2,2 milliárd forint értékben.

Ilyenkor harmadával több csoki fogy, mint karácsonykor. A húsvétkor vásárolt édességek 80 százaléka csokinyúl vagy csokitojás, ezen belül nagyjából egyformán népszerű mindkét édesség (40-40 százalék).