Rengeteget lehet keresni a gluténmentes ételekkel

A gluténmentes étel, a cukor ellen folytatott harc és a vaj feltámadása az a három fogyasztói trend, amely meghatározza, mi kerüljön a szupermarketek polcaira.

Az új trend ugyanúgy kihívást jelent az alapanyagok előállítóinak és a kereskedőknek, akiknek a történelem során eddig csak a gyártás és a mindenkori kínálat miatt kellett aggódniuk, inkább, mint az étvágy, illetve az ételek egészséges vagy természetes volta miatt - írja a Financial Times. A természetes, glutén- és GMO-mentes élelmiszerekből származó bevételek gyorsan megugrottak – állapította meg a Cargill, a legnagyobb magántulajdonban lévő amerikai cég, amely egyre többet invesztál a nagy növekedési potenciállal rendelkező speciális termékekbe.

A gluténmentes termékek kereskedelmének növekedése nem az egyetlen, amely visszaszorította az USA-ban a gabonafogyasztást: először a 2000-es évek elején nagy népszerűségnek örvendő Atkins szénhidrátmentes diéta okozott hasonlót. Az 1997-es csúcs után az egy főre eső fogyasztás 147 font volt évente az Egyesült Államokban, ám ez 2015-re 133 fontra esett, és a mezőgazdasági minisztérium adatai szerint a csökkenés 2016-ban is folytatódott.



A búzaalapú termékek csökkenése a gluténmentes, vagy más gabonából készült termékek forgalmának növekedésére és a diétás trendekre vezethető vissza – mondta Jennifer Bond, a mezőgazdasági minisztérium elemzője.

A gluténmentes termékeket évekkel ezelőtt a lisztérzékenységben szenvedő embereknek kezdték gyártani, de a kereslet azóta kiszélesedett. A piac elkezdett nőni – mondta Michael Detlefsen, a torontói Pomegranate Capital magánbefektetési társaság igazgatója, aki a gluténmentes élelmiszert gyártókba fektetett. Az innováció révén a gluténmentes élelmiszerek ízletesebbek lettek, ami segíti a szektort a növekedésben.

A globális kereskedelmi piac a 2011-es 1,7 milliárd dollárról 2016-ra 3,5 milliárd dollárra nőtt, és a várakozások szerint 2020-ra 4,7 milliárdra ugorhat az Euromonitor számításai szerint.



Az élelmiszergyártók és a kereskedők pedig növelik a "valamitől mentes" termékeik számát, szinte minden gluténmentes vagy természetes már a boltokban. Néhány vezető agrárkereskedő arra fogad, hogy a trend itt meg fog állni, de a chicagói székhelyű Archer Daniels Midland a múlt évben akvirált egy magas fehérjetartalmú, gluténmentes tésztát gyártó céget, a Caterina Foodot, amely lencsével, babbal, rizzsel, quinoával és más gabonákkal és magvakkal helyettesíti a lisztet.

A gluténmentes termékek növekedési trendjének folytatása ígéretes, mondta Ken Campbell, az ADM Észak-Amerikai divíziójának alapanyaggyártó egységének elnöke, aki szerint a növekedés abban áll, hogy a cég különböző íz, szín és alapanyagú tésztákkal fejleszti a portfólióját.

A tejipari szektorban is felduzzadt a kereslet a természetes alapanyagok iránt, ami rekordszintre emelte a vaj árát Európában. Az egészségügyi hatóságok is változtattak álláspontjukon, miszerint az állati zsír a szívbetegségek fő okozója. Helyette a margarinban is megtalálható transzzsírokat nevezték meg mint egészségkárosító tényezőt, támogatva a fogyasztókat abban, hogy a vajat válasszák.



A vaj iránti igény nagyon megnőtt, és a sajtok ugyancsak visszatértek – mondta Kevin Bellamy, a Rabobank elemzője. A vaj ára például Európában rekordmagasságba ugrott, épp csak 5000 dollár alatt van tonnánként. Másrészt túlsúlyba került az alacsony zsírtartalmú tejpor – a vajgyártás melléktermékeként –, amely a sovány tejpor árát lenyomta.

Az egészséges diéta okozta nyomás miatt izgulhatnak a cukorpiacon is. Az egészségkampányok és az elhízás ellen tett állami erőfeszítések egyaránt hozzájárultak a legaggodalmasabb időszak kialakulásához: a cukor ára fontonként 17 cent alá esett 2016-ban, ami a négy évvel ezelőtti ár harmada.



A búzaiparban elismerték, hogy mind a gluténmentes trend, mind a cukor elkerülése továbbra is korlátozza a gazdasági fejlődést. A búzafogyasztás erős Ázsiában, ahol robusztus növekedést mutatnak a kenyér- és süteménypiacok. De Maria Mascaraque, az Euromonitor elemzője ugyanakkor rámutatott, hogy a feltörekvő piacokon is követik a fejlett államok trendjeit. Ez már látszik például Brazíliában.

A Promegranate Capital elemzője, Detlefsen reméli, hogy egyes élelmiszergyártók sikeresek lesznek a gluténmentes kenyér gyártásában – pillanatnyilag ezek eléggé meszesek és morzsalékosak.

A kenyér a Szent Grál. Ha valaki képes lesz jó ízű, megfelelő állagú gluténmentes kenyeret előállítani, az tényleg rengeteget kereshet majd.