Meglepőt lépnek az emberek az emelkedő lakásárak miatt

A lakáshitelek piacán folyamatos a fellendülés, ami jól látszik a kihelyezett hitelek számának és összegének növekedésében. Sokan csapnak le a lakáshitelekre, hiszen ma már 2,4 százalékos kamat mellett is elérhetőek a lakáshitelek. Azonban az ingatlanárak növekedése miatt egyre nehezebb helyzetben van a lakosság, egyre nagyobb hitelösszegre és egyre hosszabb futamidőre kénytelenek szerződni az emberek. Egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzetben minden támogatási lehetőséget ki kell használni, de a biztonság is egyre nagyobb szerepet játszik a hitelfelvételkor.

Annak ellenére, hogy a teljes lakáshitel állomány még tavaly is csökkent, érezhető élénkülésen ment keresztül a lakáshitelek piaca. Ez már csak abból is látszik, hogy

tavaly 85 ezer darab hitelt folyósítottak, ami évek óta a legmagasabbnak számít. Ezenkívül összegszerűen is drámai a javulás, hiszen a 2013-as mélyponthoz képest csaknem a háromszorosára nőtt a folyósított lakáshitelek teljes összege.

Több tényezőnek köszönhető, hogy a lakosság körében hosszú évek után visszatért a hitelfelvételi kedv. Egyrészről például azok számára, akik pár éve elhalasztották a hitelfelvételt 7-8 százalékos kamat mellett, most megéri lecsapni a rekord alacsony kamatokkal kínált ajánlatokra, hiszen ma 2,4 százalékkal is lehet már hitelhez jutni. Vagyis egy 20 éves futamidejű 10 millió forintos hitelhez már 52 ezres havi törlesztővel is hozzájuthatunk, míg 3 éve még 81 ezret kellett fizetni havonta (a teljes visszafizetés is 12 millió forintra csökkent a 19 millióról).

Ezzel egyidejűleg a lakosság pénzügyi helyzete is pozitív irányba változott az elmúlt években, ami a reálbérek és a lakossági vagyon növekedésében nyomon is követhető. Ugyanakkor üröm az örömben, hogy a lakásárak is olyan mértékben elszálltak, hogy már nem is maradt más kiút, mint a nagyobb összegű hitel felvétele.

Persze az otthonteremtési támogatás (csok), és az egyéb állami intézkedéseknek is nagy szerepe volt a piac feltámadásában. Ezeknek köszönhetően az új építésű lakások piaca olyan mértékben megindult, hogy

ma a fővárosban már 500 ezer forintos négyzetméter ár alatt nem is lehet új lakást kapni, ami sokak számára nehezíti meg a lakásvásárlást.

Ha a hitelcél alapján vizsgálódunk, azt látjuk, hogy az elmúlt években a használt lakásvásárlás volt túlsúlyban, de a támogatásoknak köszönhetően megnőtt a lakásépítésre, és új lakás vásárlásra felvett hitelek aránya is.

Az is látszik, hogy hiába jóval alacsonyabbak a kamatok, sokan még mindig a régi hitelükhöz ragaszkodnak, amire a hitelkiváltások alacsony számából lehet következtetni. Pedig most különösen megéri a hitelek kiváltásán gondolkodni, hiszen lehet, hogy a pár éve felvett lakáshitel után után több ezer forinttal kevesebbet fizethetnénk havonta.

Megéri leellenőrizni a következő lakáshitel kalkulátorral, hogy melyik az Ön számára a legkedvezőbb lakáshitel!

Nagyobb összeg és hosszabb futamidő mellett mentek a lakáshitelek

Emellett a lakosság egyre nagyobb összegben is veszi fel a lakáshiteleket, aminek a folyamatosan növekvő ingatlanárakhoz van köze. A hiteligény természetesen az új lakásvásárlás esetében volt a legmagasabb tavaly, erre átlagosan 6,8 millió forintot vettek fel, míg a használt lakásoknál 6,1 millió volt az átlagos hitelösszeg. Bár azt meg kell jegyezni, hogy a mostani ingatlanárak mellett még ez is rendkívül alacsonynak bizonyul, ma már mind az új, mind a használt ingatlanoknál 10 millió fölött lehet az átlagos összeg.

Ugyanakkor az elszálló ingatlanárak hatása még abban is észrevehető, hogy egyre magasabb futamidővel vesz fel hitel a lakosság. A használt lakásoknál még 2015-ben 15 év volt az átlagos futamidő, ami tavaly már közel 16 évre nőtt meg. Mivel a magasabb ingatlanárak miatt nagyobb hitelösszeget kell felvenni, úgy tudnak csak spórolni a havi kiadásokon az igénylők, ha amit a futamidőt meghosszabbítják. Például, ha 3%-os kamattal veszünk fel egy 6 millió forintos hitelt, akkor 15 éves futamidővel 69 ezer forint lesz a törlesztőnk, de ha 20 évre vesszük fel, akkor 55 ezer forint.

Azonban nem lehet a végtelenségig növelni a futamidő nagyságát sem, mert ez azt eredményezi, hogy összességében jóval többet kell visszafizetnünk a hitel után.

Ráadásul a hosszú futamidő és a rövid kamatperiódus sem szerencsés párosítás, mivel egy kamatemelkedés esetében a teljes visszafizetés is jelentősen megugrik.

Tippek a hitelfelvételhez

A lakáshitel felvétel során csak akkor tudunk jó döntést hozni, ha a lehetőségeinkhez mérten a lehető legtöbb információt összegyűjtjük. Ma már komolyabb utánajárás nélkül, a Bankmonitornál is elérhető lakáshitel kalkulátorok segítségével ellenőrizni lehet a legjobb lehetőségeket.

Nyilvánvaló, hogy ma nem az hozza a legjobb döntést, aki csak aszerint választ, hogy melyik hitelnél a legalacsonyabb az induló törlesztő. Soha nem volt még ilyen fontos a biztonság, hiszen a mostani alacsony szintekről már a közeljövőben is elkezdhet emelkedni a kamat. Éppen ezért érdemes a hosszú kamatperiódusú hitelek felé mozdulni, ahol a hitelkamat és a törlesztő évekre rögzített. Ma már az ilyen hitelek is igen kedvezőek: a legjobb 5-10 éves kamatperiódusú hitel rendre 4,6%, illetve 5,86%-os THM-mel már elérhető.

A magas ingatlanárak mellett sok család számára nem marad más, mint hogy a csok nyújtotta feltételek kihasználásával, illetve nagyobb hitel igénylésével próbáljanak meg új lakáshoz jutni. Az egyébként is gyermekvállalást tervező házaspároknál például a 3 gyermek vállalása 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást is jelenthet, amihez még ugyanennyi összegben kedvezményes hitel is felvehető.

Érdemes kihasználni a lakástakarék nyújtotta lehetőséget is, hiszen ott az állam a befizetéseket 30 százalékos támogatással toldja meg (20 ezer forintos befizetésnél max. 72 ezer forinttal). Ez nagy segítség a lakásvásárlásnál, de az is elképzelhető, hogy a megtakarított összeggel a jelenlegi lakásunkat bővítsük, korszerűsítsük, amivel az értékét növeljük. Ezzel akkor is nyerünk, ha a jelenlegi árak mellett nem engedhetjük meg magunknak a lakásvásárlást.