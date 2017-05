Pörögnek az 5 millió forint alatti lakóingatlanok is

Tavaly a lakóingatlanok adásvételének 13 százaléka 5 millió forint alatti tranzakció volt az Otthon Centrum számítása alapján. Az ingatlanos portálon országosan 1100 néhány milliós ingatlant kínálnak eladásra, ezek bő kétharmada családi ház, a fennmaradó rész fele-fele arányban lakás és nyaraló.

Ezekhez a kis értékű ingatlanokhoz akár személyi kölcsönnel is hozzá lehet jutni – véli Bánfalvi László, az Otthon Centrum Hitel Center ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a személyi kölcsön előnye a jelzálog alapú lakáshitellel szemben, hogy nem jegyeznek be se jelzálogot az ingatlanra, nincs se értékbecslés, se közjegyzői díj, de van olyan bank, amely még bankszámla meglétét sem kéri a hitel folyósításához. Akár még önerő nélkül is hozzá lehet jutni ilyen olcsó ingatlanokhoz, de azért azt szem előtt kell tartani, hogy mekkora a törlesztő részlet a keresetünkhöz képest.

A szakember szerint egyre inkább megéri hitelt felvenni, mert idén az első negyedévben az egy évvel korábbihoz képest

fél százalékot csökkent az átlagos teljes hiteldíj mutató (THM): jelenleg 5,1 százalék.

A legkedvezőbb változó kamatozású vagy legfeljebb éven belüli kamatfixálású konstrukció esetén 4 százalék alatti, míg a 10 év feletti esetén 6,5 százalék körül alakul az átlagos THM. Az Otthon Centrum Hitel Center számítása szerint a hitelfelvevő jövedelme alapján 1 millió forint hitel 60 havi részletre 20-23 ezer forintos havi törlesztést jelenthet.

tavaly 20 százalék körül volt a lakásukat hitelből vásárlók aránya, az idei első negyedévben is ehhez hasonló volt az arány,

fél millió forinttal, 8,7-ről 9,2 millió forintra nőtt a lakáscélú hitelek átlagos összege az OCHC mérése szerint

A megyei jogú városok közül

Miskolcon kelt el a legtöbb 5 millió forint alatti ingatlan

az Otthon Centrum hálózatán keresztül. Az összes kis értékű értékesítés 15 százaléka történt itt, ami a városon belül értékesített összes lakás esetében szintén jelentős 25 százalékos arányt jelent. A megyeszékhelyeken 5 millió forint alatt értékesített ingatlanok esetében a legalacsonyabb árszintet (59 ezer Ft/m2) Kaposváron mérte az Otthon Centrum.

A legolcsóbbak között akadt kehidakustányi parasztház másfélezer négyzetméteres telken 2 millió alatt, igaz vályogból épült, ennek feléért viszont Zala megyében Lenti térségében kelt el egy téglaépítésű másfél szobás ház, amihez 3000 négyzetméteres telek is tartozott.