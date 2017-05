Designgondolkodás: a sikeres startup egyik titka

A környező országok közül a magyar startup ökoszisztéma ma a legerősebb, ezt igazolják objektív mérések is. Nagyon sok jó ötlet van a piacon, ám nem mindegyik jut el a fogyasztóig. Az IBM szakemberei szerint a sikerhez elengedhetetlen elsajátítani a design thinking, vagyis designgondolkodás módszertanát. Most ezt a módszertant tanítják meg az MVM Edison program 12 nyertes pályázójának.

Kiléptek a fényre, de mi jön utána?

Március végén hirdették ki az első hazai energetikai startup pályázat, az MVM Edison Light Up! nyerteseit. A beérkezett 118 pályamunka közül 12 került ki győztesként, melyeket 1 millió Ft nyereménnyel díjaztak, és kaptak lehetőséget, hogy részesei legyenek az inkubációs mentorprogramnak.

A pályázat második fordulója, egyfajta felkészítő program zajlik a Budapesti Műszaki Egyetem egyik épületében. A döntősök számára egy kétnapos Design thinking workshopot tartanak, ahol az IBM szakemberei nyújtanak mentori segítséget, különböző országokból, valamint az MVM Csoporthoz tartozó Smart Future Lab képviselői is jelen vannak. Az első forduló nyerteseinek a design thinking elsajátítására, valamint projektjeik továbbfejlesztésére, elemzésére nyílik lehetőségük egy kiváló szakmai stáb segítségével.

Mi abban segítünk, hogy olyan módszereket mutatunk, amik ahhoz segítenek, hogy az ötletből megoldás legyen, másrészt technológiai támogatást is nyújtunk. - mondta a felkészítő programról Pongrácz Ferenc, az IBM Délkelet Európai üzletfejlesztési igazgatója.

De mi is az a Design Thinking?

Hatékony módszer a problémák meghatározására és megoldására alapvető gyakorlatok segítségével a vonzó és megnyerő felhasználói élmények létrehozására. IBM Design Thinking a kreatív gondolkodás, ügyfélközpontúság és agilis design új korszaka. A stratégiai döntések meghozatalára összpontosít, melynek során elsősorban egy felhasználó út meghatározására és létrehozására összpontosít, nem pedig a folyamatra és technológiára.

Pongrácz Ferenc elmondta, minden csapattal leültek és egyénileg megbeszélték, hogy konkrétan mire van szükségük. Hozzátette, a Design Thinking elsajátítás minden csapatnak az érdeke.

Ez a módszertan arról is szól, hogy gondoljuk végig, kinek csináljuk azt, amit csinálunk és az ő élményéből és igényeiből kiindulva építkezzünk. Olyan problémákat keresünk, amit hogyha megoldunk, boldog lesz az ügyfél. Nem a technológiából indulunk ki, hogy mi mit tudunk csinálni, hanem hogy mi jó az ügyfélnek.- fogalmazta meg röviden a módszertan lényegét.

A csapatok a két nap alatt végigmennek a módszertan minden fázisán és a különböző fázisok között prezentálják, hogy hol tartanak, mire jutottak. Mindenki angolul prezentál, hiszen a mentorok között szinte alig akad magyar.

Itt egy nemzetközi csapat van, a legkülönbözőbb országokból jöttek szakértők. Szerencsére mindenki teljesen jól tudott angolul prezentálni, ami nem feltétel, de nagy előny. Szerintem az ötletek is jók, bár különböző stádiumban vannak; van, akinek kész, bemutatható terméke van, de van, akinek vállalkozása van és olyan is, akinek még csak az ötlet van meg, de nyilván onnan kell tovább menni, ahol most tartanak, véleményem szerint mindegyikben van potenciál. A legtöbben egyébként azt keresik, hogy a piac mennyire tudja visszaigazolni az ötleteiket.„ - tette hozzá Pongrácz Ferenc.

A cél, egy egyoldalas üzleti terv, amit a befektetőknek is be lehet mutatni, utána a prototípus előállítása, prezentációk csiszolása, előadásának gyakorlása.

Vannak érdekes feladatok és jöttek elő olyan ötletek is, amire eddig nem is gondoltunk, pedig simán használható dolgok. Például az, hogy az időjárás előrejelzésből azt is meg tudnánk mondani, hogy ha jön egy nagyobb eső vagy nagyobb vihar, tudnánk előre szólni a tulajdonosoknak, hogy vigyázzanak, mert lehet, hogy kár is lesz. Erre még eddig nem gondoltunk. - mondta a műhelymunkával kapcsolatban Zóka Dániel, az Ewiser fejlesztője.

Olaszi Bálint, az Ewiser alapítója elmondta, másfél éve kezdtek bele a projektjükbe, az eredeti terv szerint a lakosságnak terveznek napelemes projektárajánlatokat, projektmegtérüléseket. Az MVM Edison pályázata miatt azonban kibővítették portfóliójukat, úgy, hogy az MVM számára termelt napelem parkokra napi előzetes becsléseket generáljon, ami hasznos lenne az MVM számára. A workshop alatt arra jutottak, hogy elsődleges célcsoportjukká váltak a nagy szolgáltatók, de a későbbiekben a lakosság megszólítása is cél marad.

A V-bringa csapata is a nagyvállalatokat célozza meg elsősorban. Az elektromos kerékpár flottakezelési szolgáltatást elsősorban olyan nagyvállalatokhoz szeretnék eljuttatni, akiknek fontos, hogy a fiatal alkalmazottait eljuttassa a munkahelyre. Legfőbb céljuk, hogy minél többen kerékpározzanak. Az a fő célcsoportunk, akik ma jelenleg, nem bringáznak. Akiknek földrajzilag vagy fizikailag akadályt jelent a bringázás. A program alatt ők is szembesültek saját kihívásaikkal.

Nekem tanulni kell sokat még, mert én nem egy nagyvállalati szférában mozgok, teljesen újra kell tanulnom azt, hogy hogyan kell problémát megoldani, mert én máshogy gondolkodnék. - mondta Tóth Attila, a V-bringa egyik alapítója.

Fábián Zoltán, szintén a csapat tagja, miközben a post-it cetliket ragasztotta a falra, hozzátette:

Végig tudtuk gondolni, hogy mi kell a felhasználónak, beleéltük magunkat az ő helyébe és kijött nagyon sok probléma meg lehetőség, hogy mikkel kell foglalkozni. Ötletelni kezdtünk, hogy hogyan lehet a mi megoldásunkat hozzárakni, alapszolgáltatáson kívül még mit lehet beletenni egy szolgáltatásba. Nagyon hasznos hogy ezt végig tudjuk nézni és ez alapján finomítani tudjuk, hogy mi lesz majd a szolgáltatás. Itt ez a filozófia, hogy folyamatosan újragondoljuk, hogy jól csináljuk-e azt, amit csinálunk, ez egy nagyon jó fórum erre.

Tóth Attila hozzátette, ő úgy tekint magára, mint Jézus, neki az a fontos, hogy az emberekhez eljusson az üzenete, most azt tanulja, hogyan csinálhatja mindezt jól.

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program.