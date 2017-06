Európai pénzügyi szaktanácsadó képzést indít a BGE és a Bankárképző

Új, a pénzügyi-befektetési tanácsadási piacon hiánypótló képzést indít idén szeptembertől a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. (Bankárképző) szakmai támogatásával. Az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon – megfelelve a jövő év elején bevezetésre kerülő új nemzetközi szabályozásoknak – olyan szakembereket képeznek majd, akik elsődlegesen a kiemelt lakossági ügyfelek kiszolgálásával és a részükre nyújtott pénzügyi és befektetési tanácsadással foglalkoznak. Az erről szóló együttműködési megállapodást az Egyetem Lotz-termében ma ünnepélyes keretek között írta alá Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora, Dr. Dietz Ferenc, a BGE kancellárja és Dr. Tóth Judit, a Bankárképző vezérigazgatója.

A képzés elindítása a magyar piac számára is elengedhetetlenül szükséges, miután a pénzügyi-befektetési tanácsadási iparág gyökeres változás küszöbén áll. A 2018-tól bevezetésre kerülő MiFID II (Markets in Financial Instruments Regulation and Directive) nemzetközi szabályozással ugyanis hazánkban is átalakulnak majd a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szabályok és eljárások.

Az új szabályozás bevezeti a független tanácsadó koncepcióját, aki köteles lesz majd az ügyfélnek szóló személyes ajánlat kialakításánál a piacon elérhető termékek minél szélesebb köréből meríteni, úgy, hogy azért semmilyen díjazást nem fogadhat el harmadik féltől. Így igény lesz várhatóan további, a piacon jól képzett, az új szabályozásnak megfelelő, a termékek objektív és szakszerű összehasonlítására képes, etikusan eljáró tanácsadókra.

Erre kínál megoldást a képzés elindításával a BGE és szakmai partnere, a Bankárképző. Az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése és továbbképzése, akik elsősorban a kiemelt lakossági (privát- és prémium) ügyfelek kiszolgálásával és a részükre nyújtott pénzügyi, illetve befektetési tanácsadással foglalkoznak. Továbbá a pénzügyi tanácsadás valamennyi szakterületén kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy az ügyfelek igényeit teljes körűen, szakszerűen és magas minőségi színvonalon ki tudják elégíteni.

A két féléves képzésre alap- vagy mesterképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. A szakirányú továbbképzést sikeresen elvégző hallgatók az alap szakképzettségen túl a nemzetközileg elismert EFA (European Financial Advisor) képesítést is megszerezhetik, amennyiben teljesítik a nemzetközi oklevél feltételeit.

„A Budapesti Gazdasági Egyetem kiemelt figyelmet fordít a gyakorlatorientált oktatásra. Az együttműködés aláírásával pedig tovább bővül egyetemünk gyakorlatorientált képzést nyújtó palettája, egy a magyar piacon egyedülálló, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő képzéssel a pénzügyi-befektetési tanácsadási szegmensben" – mondta el Prof. dr. Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektora. „Az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó képzés indításával elsők között reagálunk az új piaci kihívásokra, mindamellett, hogy büszkék vagyunk az idén 160 éves intézményünk hagyományaira is" – tette hozzá dr. Dietz Ferenc, a Budapesti Gazdasági Egyetem kancellárja.

Dr. Tóth Judit, a Bankárképző vezérigazgatója hozzátette, nagy öröm számára, hogy a Bankárképző diplomaprogramjai az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó programmal bővültek és a befektetési tanácsadás szegmensben hozzájárulhatnak a szakemberek ismereteinek bővítéséhez. Az európai szintű új szabályozás megköveteli a tanácsadóktól a megfelelő szintű pénzügyi ismereteket és kompetenciákat, amelyek ezen a képzésen elsajátíthatók. A Budapesti Gazdasági Egyetem által nyújtott tudományos háttérrel és a közel 30 éves Bankárképző tapasztalatával kialakított képzés résztvevői olyan ismereteket kapnak, amellyel nemzetközi szintéren is meg tudnak felelni a tanácsadó szakma és a változó piac jelentette folyamatos kihívásoknak.