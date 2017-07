Így használja a bankkártyáját külföldi nyaraláskor

A pénzügyekre nem mindig fordít ügyet a gyanútlan utazó külföldre távozáskor, így aztán kemény meglepetések érhetik, melyekkel a bankszámlakivonatán szembesülhet - utólag. A BankRáció.hu összeszedte a legfontosabb pénzügyi tudnivalókat, amelyek nélkül nem szabad nekivágni egy külföldi nyaralásnak.

Ugyan az Európai Unió a pénzügyek terén is sok mindent harmonizált már a közösségen belül, a bankkártya külföldi használatával azonban sajnos még messze nem élvezhetjük ugyanazokat a díjakat, mintha itthon maradtunk volna.

Noha évek óta vannak kezdeményezések, amelyekkel spórolhatnak a nyaralók, így az OTP Bank, az Erste Bank, vagy a CIB Bank külföldi társbankjainak pénzkiadó gépeit olcsóbban vagy ingyenesen használhatják a hazai kártyabirtokosok, továbbá több bank szokott nyáron kedvezményes vagy ingyenes készpénzfelvételt is biztosítani külföldön (idén nyáron eddig még egyetlen hazai bank sem hirdetett ilyet), de ezeket csak külön odafigyeléssel lehet kihasználni. A döntő többség számára ezért csak az az út marad, hogy a zsebébe nyúl és fizet a banki szolgáltatásokért. Pedig ezen szinte minden banknál spórolhatunk.

Készpénz vagy bankkártya?

Mivel hazánk még mindig készpénzhasználat-orientált ország, ezért bizonyára

sokan úgy vágnak neki a nyaralásnak, hogy alapvetően készpénzes költésre rendezkednek be. Ezzel nincs is baj mindaddig, amíg nem történik valamilyen váratlan káresemény, vagy nem fogy el a pénz idő előtt, mert külföldre kérni pénzt magunk után az itthoniaktól még ma is merész vállalkozásnak számít.

Ezért mindenképpen érdemes a zsebbe tenni egy bankszámlához kapcsolódó bankkártyát, sőt akinek van, akár még egy hitelkártyát is. Utóbbira elsősorban azoknak lehet szüksége, akik autót bérelnek - ez dombornyomású hitelkártya nélkül szinte lehetetlen. De a hitelkártya jól jöhet akkor is, ha a külföldi vásárlásokkal pontot gyűjt vagy kedvezményt vesz igénybe a kártya birtokosa, hiszen a vásárlások a legtöbb banknál külföldön is díjmentesek.

Készpénzfelvételre viszont nem érdemes bankkártyát használni, hitelkártyát pedig végképp nem - ezt ugyanis elsősorban a magas díjakkal büntetik a bankok. Ha mindenképpen ki kell venni pénzt, akkor semmiképpen se aprózzuk el többszöri kis összegekre, mert utána jelentős teher lesz majd a banki díjak kifizetése, hanem vegyünk ki nagyobb összeget egyben. Van azonban még egy költség, ami nem jelenik meg a bankszámlakivonaton közvetlenül, ez pedig a konverzió.

Ahhoz, hogy forintos bankkártyánkkal külföldön vásároljunk vagy vegyünk fel készpénzt, egy bonyolult, akár kétszeri konverziós lépésen is átesik a költésünk, mire a bankszámlánkra átkerül. A pénzvilág pedig ezen a láncolaton bizony több százalékos nyerészkedéssel is megsarcolja az utazót. Ezért a legbölcsebb dolog, ha eleve abban a devizanemben (euróban, vagy Európán kívül dollárban) van a pénzünk a bankkártyán, amelyikben elköltjük majd azt, vagy közvetlenül az utazás előtt tesszük át, amennyiben a kártya mögötti devizaszámla cserélhető.

De nem kell feltétlenül itthon megoldani ezt, külföldön sok helyen lehet előre feltöltős, ún. utazási bankkártyákat (travel card) kapni, mellyel készpénzzel vagy bankkártyával előre egyben kifizetve a továbbiakban árfolyamkockázat és drága külföldi díj, valamint pénzügyi tranzakciós illeték nélkül költekezhetünk készpénz nélkül - már ha vágyunk az elektronikus fizetésre. Egyébként pár éve már a hazai pénzváltók árfolyamai jobbak, mint a bankoké, így a belföldi ingyenes készpénzfelvétellel kombinálva valószínűleg az itthon átváltott készpénzzel jövünk ki a legolcsóbban külföldön. Az olcsó átváltás viszont egyáltalán nem igaz a külföldi pénzváltókra, akik ha a forintot el is fogadják, nagyon kedvezőtlenül váltják át a helyi valutára” - mondta Gergely Péter, a BankRáció.hu szakértője.

Külföldön egyre több helyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy forintban is felajánlják a fizetést a banki terminálon. Erre egy ravasz megoldás, az úgynevezett dinamikus devizakonverzió nyújt lehetőséget, amikor is kikerülik az esetleges többszintű árfolyamváltást és egyből forintban terhelik rá a bankszámlánkra a vásárlási tételt. Ekkor ugyan tényleg pontosan annyit fizetünk majd forintban, amennyit a terminál kijelzője mutat, azonban általában nem éri meg külföldön forintban fizetni, mert hiába teremt átlátható költséget, valószínűleg olyan magas árfolyamon fogják ezt felkínálni, amit nem fog elérni a pénzünk a nyaralásunk alatt.

Ne feledje ezeket még indulás előtt ellenőrizni

Még feltétlenül idehaza érdemes olyan apróságokra is kitérni, mint például milyen telefonszámon kell hívnunk a bankot külföldről, ha baj ér minket és le akarjuk tiltani a bankkártyánkat. Ezzel értékes perceket nyerhetünk, hiszen ha ellopják a kártyát, a visszaélések gyakran azonnal megkezdődnek. De nemcsak a bank, hanem a biztosító és a mobilszolgáltató külföldről hívható telefonszámát is jegyezzük fel.

Gyakran nem is vesszük észre, ha nem érkezett meg a cserekártya, de külföldön nagy bajt hozhat, ha a nyaralás alatt lejár a magunkkal vitt bankkártyánk és nincs helyette új. Ezért a kártyánk érvényességi idejét mindenképpen ellenőrizzük, és indulás előtt időben szerezzük be a megújított bankkártyát is, ha a nyaralás során lejár majd a régi. (A tárgyhónap végén lejárt kártya már a következő hónap első percében sem használható, egyetlen gép sem fogadja el azt, nincs tehát semmilyen türelmi időszak.)

Figyeljünk arra is, hogy a kártyánk költési limitje alkalmazkodjon ahhoz, hogy nyaraláskor többet költünk. Ezt eléggé macerás lehet külföldről állítgatni, így érdemes még itthon túl lenni rajta.

Érdemes ellenőrizni a bankkártyához kapcsolt utasbiztosítást is, az utóbbi években ugyanis jelentősen szegényedett a bankkártyás utasbiztosítási szolgáltatások palettája, illetve szolgáltatási köre, így még itthon megköthetjük a kiegészítő utasbiztosítást, vagy vásárolhatunk bankkártyánkhoz magasabb összegű utasbiztosítást, ha a bankkártyába épített aktuális biztosítást már nem tartjuk elégségesnek.

Inkább egy tartalék bankkártyát érdemes magunkkal vinni, mint elvesztés esetén élni a külföldi bankkártya pótlás vagy rendkívüli készpénzfelvétel szolgáltatással, amelyet amúgy is csak a presztízsértékű kártyához ajánlanak fel a hazai bankok. Mindenesetre ilyen lehetőség is akad, így aki szeretne ennek a nyugalmával külföldre utazni, az mindenképpen kérdezzen rá még itthon arra, hogy ezt a lehetőséget milyen feltételekkel és milyen díjért veheti igénybe a meglátogatni kívánt országban.

Végezetül a BankRáció.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a külföldi turisták, kiváltképp nyáron, minden országban célpontjai a helyi bűnözőknek, akik elsősorban azokra a vagyontárgyakra (ékszerek, mobiltelefon, készpénz) utaznak, melyeken könnyen túladhatnak. Éppen ezért a bankkártyát lehetőleg ne tartsuk egy helyen a többi értékünkkel, vagy legyen egy tartalék bankkártyánk is elkülönítetten tárolva, baj esetén ugyanis rengeteg további kényelmetlenséget előzhetünk meg azzal, hogy nem kényszerülünk a fent már említett, igen kellemetlen pénzkérésre - Magyarországról.