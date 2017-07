Ez a két nő viszi a világ legmenőbb hírlevelét

Piaci rést találni a startupok világában nem könnyű, ám Danielle Weisbergnek és Carly Zakinnak ez sikerült egy olyan hírlevélküldő szolgáltatással, amelynek mára már 5 millió aktív előfizetője van.

2012-ben alapította Danielle Weisberg és Carly Zakin a The Skimm hírlevél szolgáltatást – a páros öt évvel ezelőtt gondolt egy merészet, és megújította azt, ami a hírügynökségek egyik legnagyobb problémája, vagyis a kommunikációs forma. A média legtöbb esetben túl komolyan veszi magát, és nem tudja megszólítani a fiatalokat. A páros viszont zseniálisan oldotta meg, hogy megszólítsa a fiatalabbakat, egészen pontosan az ezredforduló környékén született korosztály női tagjait érték el, és hírlevelükkel naprakészen tartják őket a világban.

Bár a hírlevél rendszert nem ők találták fel, mégis olyan színt és stílust vittek bele, amivel egyedülállóvá tették a piacon. A New York Times nemrég bejelentette, hogy 13 millió feliratkozója van az eddig készült 50, különböző tematikájú hírlevelnek. Weisberg és Zakin cégének 5 millió aktív előfizetője van, akik akár hetente többször is megnyitják a nekik küldött levelet.

A mi hírlevelünk a harmadik legnépszerűbb reggeli műsor” – nyilatkozta Danielle Weisberg.

Gyerekkorukban mindketten árultak limonádét a környéken, ahol felnőttek. „Én a kereszteződésben állítottam fel a pultot, ahol a legtöbb turista megfordult, így sokkal több üdítőt adtam el, mint mások” - mondta Weisberg. „Fiatal nőként megfogadtam édesanyám tanácsát, miszerint magamnak kell kitalálnom a módját, hogy pénzt keressek.”

Mindkettejük családtagjai között van olyan, aki saját vállalkozást indított, különböző sikerekkel, így ők is tudták, hogy nehéz lesz, de esélyt kellett adniuk saját ötletüknek.

Az csak egy dolog, hogy egy termékkel rendelkeznek, de hogy egyetlen egy lehetőségre építsenek egy egész üzletet, az már sokkal nagyobb rizikó. Zakin és Weisberg nyilvánvalóan egészen másként mozognak az üzleti világban, mint versenytársaik. Nemrég például egy olyan alkalmazást indítottak, amely szinkronizálja a fontos és mókás eseményeket a felhasználó naptárjával.

A naponta érkező hírlevél lényege, hogy az X és Y generáció azon olvasóit fogja meg, akik nem néznek tévét – vagy, mert nincs rá idejük, vagy mert nem érdekli őket –, ellenben írásos formában szívesen fogadják a világ híreit. A The Skimm legnagyobb erénye, hogy előválogatott és gyorsan fogyasztható híreket tartalmaz, melyek követik a legújabb trendeket, és éppen a szociális médiára leginkább érzékeny réteget fogja meg, színes és figyelemfelkeltő stílusban.

Összességében arra törekszenek, hogy egy olyan életmód márkát építsenek fel, amelyet a reggeli műsorok jelentettek még fénykorukban.

„A reggeli két-három órás műsorokban mindent elmondtak, amit aznap érdemes volt tudni, hogy egy működő emberré válj: tessék, itt vannak a hírek, ez a nemrég kijött film, ezt a könyvet olvasd el, így főzd meg a hálaadási pulykádat. A mi közönségünk azonban sosem nézte így ezeket a reggeli műsorokat” – foglalta össze Zakin.

Mielőtt elindították volna saját vállalkozásukat, mindketten tévés producerek voltak, és módot találtak arra, hogy az akkor elsajátított készségekkel új köntösbe öltöztessenek egy már unalmassá vált szociális csatornát.

Az alapítók sok ellendrukkerrel találkoztak az elmúlt öt évben, mióta elindították a The Skimmet, és még több szexizmussal. Az emberek azt mondták nekünk, túl érzelmesek vagyunk ehhez a feladathoz. Ezt a férfi alapítóknak nem szokták mondani.” – emlékezett vissza Zakin. Weisberg pedig elmesélte, hogy volt olyan befektető, aki azért akarta őket támogatni, hogy ezzel segítsen fizetni az esküvőjüket. Ez azonban nem zavarta az alapítókat, inkább még jobban összekovácsolta őket, és talán ez is az egyik oka annak, ami segítette a The Skimm sikerét és az egyedülálló kapcsolatát a közönségével.

A cikk megjelenését az MVM Edison Program támogatta.