Az alapvetően igen jól hangzó hitelkártya ajánlatok sok buktatót rejtenek magukban, többek között azért is, mert a hirdetésekben 40-45 napos kamatmentességet ígérnek, és emiatt sokaknak kedve támad költekezni vele. Azonban abban a pillanatban, hogy elkezdünk vele készpénzt felvenni, azonnali kamatozás áll be.

A bankok csak a hitelkártyáknál tüntetnek fel havi kamatozást a máshol megszokott éves kamatozás helyett, méghozzá azért, mert rendkívül drágák.

Több bank is 10-15 éve változatlanul havi 3 százalék, az az évi 36 százalék közelében tartja a hitelkártya-kamatokat, miközben a bankba betett pénz után fizetett lekötött betéti kamatok ma már csak évi tized százalékokban mérhetőek.

Például a Budapest Bank havi 2,95 százalékos, az Oney 2,94 százalékos, az Erste Bank – a hitelkeret összegétől függően – havi 2,6-2,8 százalékos hitelkamatot számol fel a hitelkártyáján a készpénzfelvétel után rögtön aznaptól, vagyis ha valaki felvesz 100 ezer forintot, naponta 100 forint közeli kamatot fizet minden egyes nap után mindaddig, míg vissza nem fizeti – tudtuk meg a BankRáció.hu hitelkártya összehasonlítójából.

Ráadásul a bankok kifejezetten büntetik, a hitelkártyáról történő készpénzfelvételeket, például az Erste Bank hitelkártya birtokosainak 3.547 forintot kell fizetniük egy 100 ezer forintos készpénzfelvétel után, a CIB Banknál pedig ugyanezért 3.830 forintot, de hasonlóan magas díjakkal lehet számolni a többi banknál is.

A hitelkártya egy korszerű és olcsó hitelkonstrukció, de nem akkor, ha készpénzt veszünk fel vele" – foglalta össze Gergely Péter, a BankRáció.hu szakértője. A készpénzfelvétel után fizetett díj és kamat olyan drágává teszi a hitelkártyáról felvett hitelt, aminél sokkal olcsóbb, akár harmadannyi kamattal rendelkező személyi kölcsönöket is találhatunk a piacon.

Szinte az összes hitelkártya rendelkezik egy úgynevezett kamatmentes időszakkal, ami alatt, ha a felhasznált összeget visszafizetjük, nem kell kamatot fizetni, azonban annak, aki nem fizeti vissza a tartozását a számlakivonaton feltüntetett határidőig, már majdnem ugyanakkora kamatot kell fizetnie, mintha készpénzt vett volna fel.

A határidőn túl visszafizetett vásárlások után felszámított kamat akkor is ketyeg, ha az ügyfél az előírt minimum visszafizetendő összeget visszafizette, ám az nem fedezte a vásárlás teljes összegét, igaz, attól kezdve már csak a fennmaradó tartozásra kell kamatot fizetni. Azonban a visszafizetések során a bank a Polgári Törvénykönyv alapján először a kamatokat és díjakat tekinti visszafizetettnek, utána a készpénzfelvételt és csak a legvégén a vásárlást. Ebből következik, hogy ahhoz, hogy valóban ingyen vásároljunk a hitelkártyánkkal, a vásárlási összegen felül minden banki díjat is vissza kell fizetni. Aki a minimálisan visszafizetendő összeget sem fizeti be, annak a kamatokon felül még késedelmi díjat is felszámol a bank.

Ahhoz, hogy jól használjuk hitelkártyánkat, érdemes betartani pár egyszerű szabályt. Először is, kizárólag boltban vagy interneten keresztül fizessünk bankkártyánkkal, ne vegyünk fel készpénzt róla, és ne indítsunk utalást se más folyószámlára.

Érdemes élni azokkal a kereskedelmi ajánlatokkal, amelyek csak a hitelkártyákkal történő vásárlásokkal érhetőek el. Ezek általában minden vásárlásra vonatkoznak, és jellemzően 1 százalék körüli pénzvisszatérítéssel járnak, de akadnak kivételek, például a K&H Bank két hitelkártyája általános 2 százalék visszatérítést is nyújt, ha az ügyfél legalább 20 ezer forintot költött a hitelkártyájával az adott hónapban.

Sőt, érdemes kérni csoportos beszedési megbízást a hitelkártya terhére, ami ugyanolyan megbízás, mintha a klasszikus folyószámlánkra tennénk azt, azonban ezek után is jár a kamatmentesség, ha időben teljesen visszafizetjük az összeget, és ugyanúgy jár rá az általában 1 százalékos kedvezmény is.