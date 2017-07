Megvan az első olyan cég az Egyesült Államokban, amely bevállalta, hogy mikrocsipet ültet az alkalmazottak bőre alá. A rizsszem nagyságú eszközzel lehet majd ajtókat nyitni, fizetni, fénymásolni és belépni a számítógépbe. Az igazgató szerint éveken belül ez teljesen normális lesz az egész világon.

Egy wisconsini cég meglepő megoldással állt elő, miután kitalálta, hogy rizsszem méretű mikrocsipeket ültet a dolgozók kezébe.

A Three Square Market ennek a lépésnek köszönhetően az első vállalat lesz az Egyesült Államokban, amely ilyen eszközt használ, noha a technológia alkalmazását már 2004-ben lehetővé tették a törvények.

Úgy gondoljuk, hogy ez a helyes irányvonal egy olyan innovatív világban, ahol például már egyre több az önvezető autó" – mondta Todd Westby, a cég igazgatója.

A vállalat 50 alkalmazottjának fog ingyen beültetni mikrocsipet augusztus 1-jén, sőt a cég vezére és annak családtagjai is kapnak a modern kütyüből.

A 300 dolláros eszközt egy tűvel szúrják be a hüvelykujj és a mutatóujj közötti területre.

A mikrocsip helyettesíti az alkalmazottak belépőkártyáját, ezzel lehet az ajtókat nyitni, de lehet vele a cég büféjében fizetni, fénymásolni és a számítógépbe is a mikrocsip segítségével lehet majd belépni.

Azoknak sem kell aggódniuk, akik úgy gondolják, hogy a világ így közelebb kerül a Nagy Testvér-féle jövőképhez, ugyanis a technológia teljesen biztonságos, és nem alkalmas arra, hogy nyomon kövessék vele az embereket – írja a CNBC.

A mikrocsip hullámait, amely rádiófrekvenciás személyazonosítóként (RFID) működik, csak 6 inches (nagyjából 15 centiméteres) távolságból lehet érzékelni. A technológia a mobiltelefonos fizetési rendszer analógiájára épül.

Todd Westby, a vállalat vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az alkalmazottak magánszféráját nem fogja sérteni a mikrocsip használata, és minden adatot titkosítás véd.

Ez a technológia a mindennapok szabványává fog válni, lehetővé téve útlevélként, a közösségi közlekedésben és mindenféle vásárlásban való felhasználását - írja The Verge.

Nem a Three Square Market az egyetlen a világon, amely így használja a chipeket, a svéd BioHax 150 alkalmazottnak ültetett már be ilyen eszközt, de más európai vállalatok is éltek már ezzel a lehetőséggel.

Arra egyelőre nincs válasz, hogy mi történik, ha egy alkalmazott felmond, vagy éppen kirúgják. Leszerelésekor kioperálják és visszaveszik tőle a csipet, vagy csak törlik róla az adatokat, de a munkavállalónál marad élete végéig.