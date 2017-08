Az esportok dollármilliárdos üzletet jelentenek

Az esportok, vagyis az elektronikus sportok, jelenleg a leggyorsabban növekvő sportágak közé tartoznak a világon. A vita természetesen örök marad abban a tekintetben, hogy ez valóban sport-e, azonban tény, hogy a játékosok hasonló kvalitásokkal rendelkeznek, mint a hagyományos sportok űzői: csapatszellemben dolgoznak, összetartanak, és stratégiai szemléletben terveznek.

Mi is az az esport?

A versenyszerű videojátékozást – competetive gaming – nevezhetjük esportnak, amit általában számítógépen vagy konzolgépen játszanak, akár csapatban, akár egyedül, de a lényege, hogy egymás elleni harcban mutassák meg erejüket és tudásukat a résztvevők.

Mint a hagyományos sportokban, itt is több sportág van, de a sportágakat itt a különböző videojátékok jelentik. A legnépszerűbb játékok közé tartozik a Dota 2, a Counter Strike és a League of Legends – de a 2016-ban megjelent Overwatch is hatalmas népszerűségre tett szert igen rövid idő alatt.

Az esport növekedése: új befektetési lehetőség

Az utóbb néhány évben robbanásszerűen megugrott az esport piaci értéke, a befektetők pedig egyre inkább látni vélik a potenciát abban a piacban, ami igazából már a 80-as évek óta létezik.

Ráadásul mostanra már kinőtte gyerekcipőjét, és egyre több cég áll be támogatónak a játékos csapatok mögé. A Deloitte kimutatása szerint az esport piac 2018-ra túllépheti az 1 milliárd dolláros értéket, a Newzoo pedig arra számít, hogy 2020-ra már több mint 1,5 milliárd lesz ez a szám.



Ez azért is annyira lenyűgöző, mivel 2014-ben az esport ágazat értéke még csak 84 millió dollár volt.

Ez azt jelenti, hogy az esport belátható időn belül megelőzheti bevételben az NHL-t (4 milliárd dollár). A cégek számára nagyon vonzóak továbbá az esport által elérhető demográfiai rétegek is. A nézők 74 százalékban 18-34 év közé esnek – vagyis az x és y generáció tagjai – és jelenleg az esportoknak nagyjából 150 millió nézője van évente, de idén akár a 375 milliót is elérheti ez a szám.

Az utóbbi években több nagyvállalat is beszállt az esportba, többek között az energiaital-gyártók, minta Monster vagy a Red Bull, de még az Egyesült Államok fővárosa, Washington is saját Overwatch csapatot vásárolt, akik így a város színeiben játszanak.

Az esportnak is megvan a maga csatornája

Az Amazon már 2014-ben felismerte a videózásban rejlő lehetőséget és megvásárolta a Twitch nevű online stream szolgáltatót 1 milliárd dollárért. A Twitch egy olyan ingyenes platform, ahova bárki beregisztrálhat, és a nézők élőben láthatják őt, miközben játszik vagy gyakorlatilag bármilyen tevékenységet űz.

Ez az a platform, ahol a legtöbb esport versenyt is közvetítik. Idén márciusban például a CS:GO játék megdöntötte a nézettségi rekordot, több mint 1,3 millió ember nézte élőben az angol nyelvű közvetítést.

Ráadásul egyre inkább növekszik azoknak a száma, akiket akár naponta húszezer ember néz az élő stream szolgáltatásnak köszönhetően. A Twitch mellett még az olyan hagyományos tévécsatornák is közvetítenek mérkőzéseket, mint a BBC vagy a Fox.

Gigászi összegek a legjobbaknak

Néhány éve még nem sokan gondolták volna, hogy a nézőket érdekelni fogja az, ahogy mások számítógépes játékokkal játszanak. Az új közvetítési csatornák, és a fejlődő és egyre profibb tévés élmény azonban egy teljesen új perspektívából mutatja be nekünk az esportot. A mérkőzések közvetítése nagyban hasonlít egy amerikai futball közvetítéséhez, a statisztikák és a különböző közvetítésen belüli elemek pedig az Észak-Amerikai Baseball Ligára (MLB) hajaznak, ami nem meglepő, hiszen a közvetítésekért ugyanaz a cég felel.

Mivel a legtöbb csapat egy bizonyos ország színében versenyez, ezért a szurkolók is könnyebben találhatnak maguknak kedvenc csapatot. A nagyobb versenyek döntőjét egyre többször játsszák az esportolók közönség előtt. A legtöbb pénzt a Dota 2 The International 2016 győztes csapata vihette haza: több mint 20 millió dollárt.

A CS:GO nagyobb versenyein is manapság már 1 millió dollár feletti az összdíjazás. A játékosok ezen túl fizetést és szponzori pénzeket is kapnak – így lehet az, hogy Faker, aki a League Of Legends játékkal játszik – már 17 évesen 250 000 dollárt zsebelt be.

Már az országok is támogatják

Dél-Koreában már egyetemi ösztöndíjjal is támogatják az esportolókat, és most már az USA-beli Utah állam egyetemén is ingyen tanulhatnak azok, akik az egyetemi esport csapatban játszanak.Jelenleg 30 diák kaphat ilyen ösztöndíjat. 2016-ban ráadásul bevezették az esportolók vízummentességét az Egyesült Államokba, vagyis határátlépés szempontjából nem tesznek különbséget egy futballista és egy Dota 2 esportoló között. Ezenfelül még szakszervezet is alakult az Államokban, hogy képviseljék az esportolók érdekeit.

Indul a franchise rendszer és az Overwatch Liga

A League of Legends forgalmazója a Riot az év közepén bejelentette, hogy az Amerikai bajnokság (NALCS) 2018-tól átáll a franchise rendszerre – az amerikai major ligák, mint az NFL, NHL, MLB és NBA mind ezen az elven működnek.

Csak néhány csapatnak lesz lehetősége franchise tagnak lenni, és le kell rakni az asztalra 10 millió dollárt a tagságért. Az Overwatch is hasonló rendszer kialakítását tervezi. A különbség az, hogy itt minden csapat egy várost fog képviselni,

a bevásárlási ár pedig bizonyos helyekre meghaladja a 20 millió dollárt.

Az első hét város, akinek csapata lesz az Boston, ahol a New England Patriots tulajdonosa Robert Kraft vette meg a csapatot, New York, itt a Mets tulajdonosa vásárolt helyet, valamit San Francisco, Los Angeles, Miami, Orlando, Shanghaj és Szöul.

Az Overwatch ligában szereplő játékosok minimum 50 000 dollárt fognak keresni, egészségügyi biztosítást és nyugdíjazási juttatásokat is kapnak majd.