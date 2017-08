Az évtized legdurvább hurrikánja miatt drágul az olaj

A Harvey hurrikán rég nem látott károkat okozhat az Egyesült Államokban. A hurrikán az előrejelzések szerint akár hármas erősségűvé is fejlődhet, ilyen vihart 12 éve nem láttak az országban. A hurrikán fontos olajmezőket is érint, a kőolaj ára már most emelkedik.

Az elmúlt évtized legdurvább hurrikánja csaphat le Texasra, ami így hatással lehet az energiaszektorra is. A Harvey hurrikán először trópusi viharként kezdte, majd egyes, később kettes kategóriájú hurrikánná minősítette a National Hurricane Center.

Ez azt jelenti, hogy a viharban jelenleg 169 km/h (105 mph) sebességű szél tombol, és óránként 167 kilométeres sebességgel halad.

Ez már halálos áldozatokat követelő áradásokkal és árhullámokkal járhat.

A vihar az előrejelzések szerint péntek estére felfejlődik hármas kategóriába. Ha ez bekövetkezik, akkor az Egyesült Államokban a 2005-ös Wilma óta

a Harvey lesz a legerősebb hurrikán.

Viszonyításképpen érdemes felidézni, hogy az Egyesült Államok történetében a legtöbb emberéletet követelő vihar, a Katrina hurrikán is hármas kategóriájú volt, amikor elérte Louisiana partjait.

Katasztrofális, életveszélyes áradásokra számítunk Dél-kelet-Texasban – mondta Carl Erickson, az AccuWeather szakértője.

Legutóbb Texasban a kettes kategóriájú Ike csapott le, a 2008-as hurrikán akkor 29,5 milliárd dollárnyi kárt okozott.

A vihar miatt a Mexikói-öbölben található fúrótornyokon dolgozókat már evakuálták, ami természetesen befolyásolja az olaj árfolyamát is. Az érintett cégek között van az Anadarko, az Exxon és a Royal Dutch Shell is – írja a Financial Times.

Az öböl menti öt állam (Alabama, Texas, Louisiana, Mississippi és Florida) felel az Egyesült Államok olajfinomító kapacitásának feléért, és a hurrikán miatt már ezekben is leállították a munkát.

Ha a szélvihar eléri a szárazföldet, akkor egy olyan területre fog lecsapni, ahol napi 5 millió hordónyi olajat hoznak felszínre – írja a Bloomberg.

A teljes Mexikói-öbölben naponta 9,5 millió hordónyi olajt termelnek ki.

A hurrikán miatt az olaj árfolyama emelkedésnek indult. A WTI 0,8 százalékot erősödve már 47,81 dollár, míg a Brent-keverék hordónkénti átlagára 52,49 dollár 0,86 százalékot emelkedve.

Az üzemanyagok is drágultak az Egyesült Államokban,

egy gallonért 1,7301 dollárt kérnek.

Az olaj árfolyama a katasztrófa mértékétől függően tovább nőhet, az áradás utakat moshat el, tönkre teheti a közműveket és ezzel családok és vállalatok százezreit vághatja el a külvilágtól. A kikötőket is teljesen lezárják, így az olajipari vállalatok termináljai sem indítanak hajókat.