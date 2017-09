Döbbenet, mennyi pénze lehetne, ha jókor fektette volna be a vagyonát

Sokan eltöprengenek azon, amikor néhány cég hihetetlen szárnyalását látják, hogy mi lett volna akkor, ha még az elején ők is befektetnek. Azok a szerencsések, akik jókor kezdtek el támogatni néhány megalakuló céget, mára milliomosok, míg a pechesebbek már pénzük nagy részét elvesztették. Most egy kalkulátor segítségével mindenki megtudhatja, mennyit érne képzeletbeli befektetése.

Az extremefomo.com oldalon mindenki kiszámolhatja, hogy mennyit érne ma, ha neves cégekbe fektette volna pénzét. Az oldalt a WhatIfBitcoin inspirálta, ahol a felhasználók kiszámolhatják, mennyit kerestek volna azzal, ha meg merik tenni az első lépéseket egy sikeres befektetés irányába.

A legtöbb ember sosem fekteti be pénzét, viszont sokan szeretnek arról fantáziálni, hogy milyen is lenne milliomosként élni. Márpedig ennek záloga az lett volna, ha egy adott napon vettek volna egy marékkal az egyik, mára már sikeres vállalat részvényeiből - írja a Moneyish.

Az Extreme Fomo oldalán a látogató kiválaszthatja, hogy mikor és mennyi pénzt fektetett volna be egy adott cégbe. Például ha valaki 2012. május 8-án, 1000 dollár értékben vett volna Facebook részvényt, az mára369 százalékos befektetés megtérülési mutatóval, 2969 dollár boldog tulajdonosa lenne.De abban az esetben, ha a valaki 1000 dollárt értékben vett volna volna márciusban a Snapchat nevű cég részvényéből, annak már 383 dollárral kevesebb miatt kellene aggódnia.

Az oldal készítői, Shivkanth Bagavathy és Jordan Gonen arról számoltak be, hogy már több mint 10 ezer felhasználó használta az oldalt. A kalkulátor alapjáraton 2014. január 1-re van beállítva, viszont egészen 2002-ig nyomon lehet követni a képzeletbeli befektetéseket.

Az oldal szerint ezekkel a befektetésekkel kerestek vagy éppen buktak volna a legtöbbet a képzeletbeli befektetők:

Tesla: Aki 2010. június 10-én 1000 dollárt fektetett a cégbe, annak mára 16 867 dollárja lenne. Ez 1786 százalékos befektetés megtérülési mutató.

Apple: Egy 2002-es januári befektetéssel 1000 dollárból 6200 dollárt csinálhatott volna egy szerencsés ember. Viszont ha 2014-ig vár a részvények eladásával, akkor már veszteséges lett volna a befektetés.

Google: Egy 2004. augusztusi 1000 dolláros befektetéssel nagyjából 8000 dollárt lehetett keresni, ha valaki jó időben adta el a részvényeket. Aki túl sokáig várt, az viszont 2014 után már bukott a befektetésen.

Twitter: Aki az induláskor fektetett be 1000 dollárt, az ma már kevesebb mint 400 dollárral rendelkezne, és az árfolyam még mindig esik.

Mi lett volna ha Ön is így tesz?

2009-ben a norvég Kristoffer Koch éppen tézisét írta a kriptovalutákról, amikor felmerült benne az ötlet, hogy befektetné pénzét. Koch 27 dollárért vett magának 5000 bitcoint, majd az árrobbanásig meg is feledkezett arról, hogy valaha is köze volt hozzá. Nagy meglepetésére négy év múlva már 886 000 dollárt ért a korábban 27 dollárért megvásárolt 5000 bitcoinja. A pénz egyötödéből vett magának egy lakást Oslóban, és azóta is boldogan él.