Egyéves csúcson az aranyár az észak-koreai atomkísérlet miatt

Egyéves csúcsra emelkedett az arany ára, miután Észak-Korea vasárnap kilőtte hatodik legnagyobb hatóerejű kísérleti nukleáris rakétáját.

Az ICBC Standard Bank egyik nemesfémpiaci szakértője szerint a gyengülő dollár is erősíti az arany árát. Az azonnali aranyár, 0,9 százalékos drágulással, 1336 dolláron állt unciánként (1 uncia 31,1035 gramm) dél előtt nem sokkal.Az arany következő támpontja 1375 dollár, ilyen magasan utoljára a tavalyi Brexit szavazás után jegyezték.

Hétfő délelőtt több más nemesfém is drágult. Az ezüst április óta legmagasabb szintre, 17,90 dollárra drágult unciánként. A platina március óta nem látott szinten, unciánként 1014,70 dolláron is állt. A palládium 2001 februárja óta legdrágább, 1001 dollár is volt unciánként.