A világon először sikerült természetes anyagból készült gumiből kerékpárabroncsot előállítani. Az Apollo Vredestein és a Wageningen Egyetem és Kutatóközpont közös fejlesztésének eredménye a Hollandiában termesztett, Kazahsztánban őshonos pitypang gyökeréből előállított kerékabroncs.

Több kísérlet után sikerült kimagaslóan jó tapadási képességgel bíró kerékpárgumit előállítani a kazahsztáni eredetű pitypang gyökeréből. A prototípust a napokban mutatták be egy kerékpáros seregszemlén, de már a tömeggyártás lehetőségeit vizsgálják.

Flower Powerrel a gumiimport-függőség csökkentéséért

A hippimozgalomra utalva, Flower Power nevet kapott a gumipitypang gyökeréből készült, természetes gumit tartalmazó kerékpárabroncs. Az elnevezés szimbolikus: ahogy néhány évtizede, úgy most is a békére és a világ megváltoztatásának szándékára kívánnak azzal utalni. A világon ez az első alkalom, hogy természetes gumiból sikerül kerékpárabroncsot előállítani.

A természetes gumi világméretű hiánya számos kedvezőtlen gazdasági vonatkozással bír. Az Európai Unió is jelentős gumiimportra szorul. A most kifejlesztett prototípushoz alapanyagul szolgáló pitypangot Hollandiában termesztették. A kazahsztáni vidékeken őshonos pitypang további felhasználási lehetőségeinek kutatásával ezekre a problémákra is próbálnak megoldást találni.