Ismét rekordbevételt ért el a SAP szoftverfejlesztő tavaly Magyarországon, árbevétele 20 százalékkal 28,5 milliárd forintra nőtt, az előző évi 22 százalékos növekedés után – mondta Ablonczy Balázs, a SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a cég jubileumi, 20. háromnapos SAP Forum Hungary 2017 konferenciáján tartott sajtóbeszélgetésen hétfőn Siófokon.

Az idei év eddigi adatai alapján időarányosan a növekedési tervek felett teljesít a cég, amely 2010 óta 12 milliárd forintról folyamatosan növelte az árbevételét. Az eredményekhez a magyar gazdaság teljesítménye is hozzájárult – mondta az ügyvezető igazgató.

Az emelkedő trend nem állt meg, további növekedés lesz 2017-ben is. A tavalyi teljesítménnyel a szoftverkonszern magyarországi leányvállalata a régió legsikeresebbje lett ismét. Az exportbevételek a teljes bevétel közel felét teszi ki, a magyar piacról származik a fennmaradó arány, és ez az arány varhatóan tovább nő idén.

A kkv-szektor aránya az értékesítésben folyamatosan nő, az új értékesítések árbevétele 20 százalékkal nőtt ebből az ügyfélkörből. A cég fontos szerepet vállal a HR folyamatok digitalizálásában, olyan vállalatok humán folyamatait kapcsolják felhőbe, mint a Bonafarm csoport, az MVM, a Főgáz. A nagyvállalatok, az államigazgatás, és a kkv-k mellett az egyetemek is egyre fontosabb szerepet töltenek be a cég életében, több felsőoktatási intézmény használja a SAP technológiáját.

Ablonczy Balázs kitért arra is, hogy az állami megrendelések száma is tovább bővült tavaly. Magyarország fontos szerepet tölt be a konszern mesterséges intelligencia megoldásokkal kapcsolatos tevékenységében, egy hazai egység vesz részt az innovatív folyamatokban.

A SAP Hungary Kft. dolgozóinak létszáma dinamikusan bővül, meghaladja az ezret, és ebből közel száz gyakornokot foglalkoztatnak.

A német SAP szoftvergyártó globális árbevétele eléri a 22 milliárd eurót, jelenleg Európa legnagyobb, a világ 4. legnagyobb szoftvercége, és globálisan a legjelentősebb üzleti felhő vállalat, 135 millió felhasználóval. Az SAP ágazatspecifikus megoldásait 193 országban, több mint 350 000 vállalat használja, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok egyaránt.