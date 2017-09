Történelmi nyarat zárt a magyar turizmus a rendelkezésre álló adatok és a szolgáltatók előrejelzései alapján. Budapest a nettó szállodai átlagár alapján júliusban példa nélküli módon még a két legfontosabb régióbeli versenytársát, Bécset és Prágát is megelőzte. A KSH gyorsjelentése szerint a külföldiektől származó szállásdíjbevétel a nyár második hónapjában 30,1%-kal múlta felül a tavalyit.

A Magyar Turisztikai Ügynökség megalakulásakor azt a célt tűzte ki célul, hogy régiós versenytársait, így Prágát és Bécset is megelőzze - emelte ki Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója budapesti sajtótájékoztatóján. Hozzátette: „Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy a turisztikai szakmában használt STR (Smith Travel Research) mutató szerint (amely 50 ezer szálloda 6,8 millió 4 és 5*-os szállodai szoba adatait elemzi) Budapest a nettó szállodai átlagárak alapján júliusban elérte a 111,5 eurót, először haladva meg a bécsi 89 EUR-s és a prágai 85 EUR-s átlagárakat."

A budapesti szállodák átlagára a nyár második hónapjában 42,2 százalékkal múlta felül a 2016. júliusi értéket, ami alapvetően a FINA vizes világbajnokságnak és a Forma-1-nek köszönhető. Ezek az eredmények is azt mutatják, hogy Budapest kiváló lehetőségekkel rendelkezik a minőségi, értékeket és élményeket kereső turisták megszólításához - mondta el Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

A Központi Statisztikai Hivatal ma közzétett adatai is ezt erősítik meg, amelyek 2017. január-júliusban Magyarország TOP 10 küldő piaca közül nyolc esetében is 8% feletti növekedésről számolnak be, sőt Oroszország, Lengyelország, Németország, Csehország esetében kétszámjegyű ennek üteme.

Kiemelkedő, hogy a magas költési potenciálú orosz piacról származó vendégéjszakák 35,2%-kal bővültek, és az első számú küldőpiacról, Németországból érkező vendégforgalom is 10%-ot meghaladó mértékben bővült.

A ma hivatalosan közzétett adatok tükrében elmondható, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken a külföldi szállásdíjbevétel 30%-kal múlta felül a tavalyi, magas bázisú adatot, ami szintén kimagasló eredmény, és az összes bruttó árbevétel országosan 18%-kal növekedett júliusban az előző év azonos időszakához képest, a belföldi költés növekedése pedig 8,1%-os volt.

Rekorderedményekről számolnak be a fürdők is, a budapestieket például 12%-kal többen keresték fel a nyári hónapokban, az autókölcsönzők 10-15%-os növekedésről számolnak be, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér a kimagasló július után augusztusban is 1,3 millió utast fogadott, január-augusztusi forgalma így már közel 15%-kal haladja meg a tavalyit.