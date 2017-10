Az Uber elfogadta a japán techóriás, a SoftBank befektetési ajánlatát. Ennek értelmében, a vállalat 1-1,25 milliárd dollár körüli összeggel (legalább 265 milliárd forint) száll be a friss jelentések szerint, 69 milliárd dollárt érő szolgáltatócégbe. A megállapodással mindkét fél elégedett, de mint kiderült, az Uber felpumpálásával a SoftBank-vezér Masayoshi Son egyúttal az Uber kínai partnerében is érdekeltséget szerez. A japánok pénzt tolnak az Ola-ba is, mely az Uber-hez hasonló szolgáltató-óriás Indiában.