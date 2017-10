Felejtse el az aranyat, itt a befektetési célú gyémánt

Befektetési célú aranyról mindenki hallott már. Ugyan nem olcsón és nem a közelben van, de már befektetési célú gyémántot is lehet vásárolni, ha valaki nem bízik a hagyományos befektetési formákban.

Minden befektető mást és mást ért biztonságos befektetés alatt. Sokan az ingatlanokra esküsznek, valaki kitart az arany mellett, van, aki az államkötvényt favorizálja.

Azonban most egy új, eddig csak egy szűk elit számára elérhető befektetési forma tűnt fel azoknak, akik menedéket keresnek, és kerülnék a globális kockázatot:a gyémánt.

Bár a drágakő értékének meghatározása elég bonyolult folyamat, a szingapúri gyémánttőzsde talált megoldást a forgalomba hozatalra. Egy bankkártya nagyságú csomagban előre meghatározott értékű gyémánt pakkokat lehet venni, 100 és 200 ezer dollár érték között.

Míg az arany értékét egyszerű meghatározni súly és karátszám alapján, addig a gyémántnál a metszések számát, a tisztaságot, a színt, a csiszolás minőségét és a karátok számát is figyelembe kell venni – írja a Bloomberg.

Alain Vandenborre, a tőzsde ügyvezető elnöke és alapítója szerint a gyémánt nulla korrelációt mutat bármely más eszközzel, legyen szó árukról, kötvényekről, részvényekről.

Ez azt jelenti, hogy a gyémánt árfolyama mindentől független, azaz nincs rá hatással semmilyen gazdasági esemény, ezért nagyon biztonságos.

A drágakövek a De Beers és az Alrosa PJSC-en keresztül érkezik a tőzsdére, és csak a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő köveket adják el.

A tőzsde azt tervezi, hogy a jövőben más értékű kibocsátásokat is végrehajt, és az érdeklődés akár az árakra is jótékony hatással lehet. A termékekkel kereskedni is lehet, az aktuális árfolyamot egy honlapon keresztül lehet követni.

Mindegyik csomag egyedi aláírásazonosító-rendszerrel és sorozatszámmal rendelkezik.

Hogy mennyire érdemes a gyémántba befektetni, az jó kérdés, ugyanis a drágakő árfolyama 30 százalékkal csökkent a 2011-es csúcs óta.