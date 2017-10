Nem csak az Egyesült Államok, hanem Kanada városai között is nagy a tülekedés azért, hogy az Amazonnál e települések közül válasszák ki a befutót a cég második főhadiszállásának helyszínéül. A kiválasztási folyamat a végéhez közeledik, az izgalom pedig fokozódik: a jelentkező városok vezetése egyre türelmetlenebbül várja hogy kiderüljön, vajon településük lesz-e az új Seattle. Eközben az Amazon – ahogy tette azt a Microsoft is – következetesen lépdel a tisztaenergia irányába, és újabb szélfarmot kapcsolt be saját energiaellátásába.

Minden idők legfurcsább licitje zajlik az Amazon második főhadiszállásáért az észak-amerikai városok között. Egy arizonai befektetői csoport Tucson városából egy óriási kaktuszt küldött a vállalatnak, amelyet az udvariasan visszaküldött a feladóknak, egy Georgia állambeli kisváros pedig azt ajánlotta, a várost a cég nyugodtan nevezze át a saját nevére, a vállalatvezér Jeff Bezos pedig foglaljon helyet a polgármesteri székben. Máshol a szimbolikus gesztusok helyett a vaskos pénzkötegek erejében hisznek, így New Jersey kormányzója igen tekintélyes, 7 milliárd dolláros állami ösztönző csomagot helyezett kilátásba, amennyiben a cég Newarkot választja kettes számú bázisának.

Techbizniszt és ingatlanos mennyországot hozhat az Amazon

Több mint száz település szeretne az új Seattle lenni, miközben az uniós büntetéssel sújtott vállalat saját szélfarmot is építtet. Persze nincs semmi titokzatos abban, hogy az amerikai városok – képletesen szólva – a lelküket kiteszik azért, hogy a világ egyik legértékesebb vállalata náluk húzza föl új főhadiszállását.

Az előzetes várakozások szerint, a döntés nyomán

5 milliárd dolláros beruházás indulhat meg a településen és 50 ezer munkavállalónak jelenthet megélhetést a bővülés.

Ráadásul nem is rosszul fizetett munkakörökben.

Az Amazon elképzelései akkora, impozáns bázis létrehozására irányulnak, amelynek egyik sarkába könnyedén eldugható lenne még a másik a-betűs óriás, az Apple központja is. Ráadásul seattlei bázisukat is bővítik, a mostani nagyjából 2 négyzetkilométert növelik 2020-ig, az új központ pedig ennél is nagyobb lehet, vélhetően a másfélszerese.

A legtöbb elemzés azt valószínűsíti, hogy az Amazon döntése – bármelyik városra is essen az – fenekestül felforgatja majd a helyi ingatlanpiacot, ahogy az történt Seattleben.

Az Amazon ott dolgozó, jól fizetett tech-alkalmazottainak hála, a központ közvetlen szomszédságában lévő ingatlanok átlagárai az egymillió dollárt is elérték, de még az elővárosi lakásárak is emelkedtek. A Seattle Times jelentése szerint, a városi átlagos ingatlanárak rekordnagyságú, 700 ezer dolláros értékre kúsztak az elmúlt években, ami több mint a duplája, például a chicagói áraknak.

Persze az 50 ezer új alkalmazott közül sok lesz, aki helybéli munkavállaló, de egy ekkora beruházás a környező településekről is sokaknak adhat munkát. Ezeknek a leendő dolgozóknak az érdekében, jelentős ingatlanfejlesztések is történhetnek a győztes településen.

Az elemzők azt is tudni vélik, a több mint 100 jelentkező közül, mely városok maradtak meg a kiválasztás végső körére. Denver, Dallas, Austin, a kanadai Toronto, Boston, Atlanta, Philadelphia, Pittsburgh közül kerülhet ki a győztes. A Moody's műhelyében továbbá azt is látni vélik saját elemzésüknek köszönhetően, hogy a győztes Austin vagy Atlanta lehet, de az ő tízes listájukon Miami és Portland is helyett kapott.

Ugyanakkor egyes elemzések rámutatnak arra, hogy bár nem túlzás az Amazon kapcsán a „seattlei tudásalapú robbanásról" beszélni, a cégnek a városra gyakorolt jelentős hatása nem egyedül ennek a vállalatnak köszönhető, hanem más techcégeknek is. A higgadtabb hangok arról beszélnek, hogy Seattle már az Amazon megjelenése előtt a tudásalapú ökonómia mellett kötelezte el magát. Indokolatlan elvárás a most jelentkező városok részéről a cég felé, hogy egymaga vigye végig azokat nagyléptékű változásokat a településen, melyek Seattleben sok tényező együttállásának voltak köszönhetők.

Szelek szárnyára szeretnének kapni az új helyszínen is

Seattle lakossága – a város a Microsoftnak és a Boeingnak is otthont ad – 2016-ra 700 ezer főre nőtt, ami 100 ezerrel több mint 2010-ben volt. Az Amazonnak nem csak ottani dolgozói, hanem az áruforgalom miatt is fontos az olajozott együttműködés a reptérrel. A döntési folyamatot elemzők egyöntetűen kiemelik: szinte teljesen kizárt, hogy az Amazonnál ne legyen most is

a legfontosabb szempontok között a reptéri személy- és árufuvarozás könnyű biztosíthatósága.

Az mindenesetre biztos, hogy az Amazon is felsorakozott a zöldenergiákat mindinkább előnyben részesítő vállalatok sorába. Texasban, Scurry megyében adták át a héten újabb saját szélfamjukat, melyben több mint 100 turbinát helyeztek üzembe. A 300 láb (nagyjából 90 méter) magas széloszlopok óriási lapátjaival együtt, a Texasban működő, az Amazonhoz köthető szélfarmok így több mint 1 millió megawattórát termelnek majd évente a hálózat számára.

A most átadott szélparkot ugyan papíron egy másik vállalat építette és üzemelteti, ám az Amazon hosszú távú szerződést kötött arra, hogy a termelt tisztaenergia 90 százalékát átveszi létesítményei számára.

A vállalat fenntarthatósággal foglalkozó igazgatója, Kara Hurst, arra hívta fel a figyelmet, hogy az Amazon célja, hogy szerte a világon 100 százalékra emelje a megújuló energiák használatát létesítményeiben. Emlékeztetett arra is, hogy jelenleg már 18 nap- illetve szélenergia-hasznosító projekt köthető hozzájuk, és további 35 áll előkészítés vagy megvalósítás alatt.