Hamarosan drónok pakolhatják majd össze rendelésünket

Drónok és robotok már most is járőröznek az elosztóraktárakban – ők az e-kereskedelem új igáslovai, amelyek nélkül a kiskereskedelem ma már elképzelhetetlen lenne. Ugyan csökkenti a költségeket, de ezzel együtt az emberi erőforrást is kiszorítja a munkából: ez lenne a haladás ára?