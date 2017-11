Észak-Korea gazdaságának utóbbi években tapasztalt, magához mérten jelentős erősödése ellenére, még mindig nem sikerült megoldania az energiaellátás biztonságát. Még a fővárosban, Phenjanban is gyakoriak az áramszünetek, a vidéki térségek ellátottságáról pedig nem áll rendelkezésre megbízható adat. Most azonban alig egy perces videó bizonyítja, a latorállamban is megjelent a napenergia közvetlen, háztartási hasznosítása.