Snapchat: romokban a fiatalok kedvenc alkalmazása

A Snapchat újabb csalódást keltő negyedéven van túl, és minden fontosabb száma elmaradt a várttól. A cégnek komoly fejtörést okoz, hogy miként lehetne a felhasználókból pénzt csinálni. Persze nem csak ez a gond, hanem az is, hogy miként lehetne további felhasználókat szerezni. A negyedéves jelentés után a befektetők most fejvesztve menekülnek, beszakadt a részvények ára is.