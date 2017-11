Először a Fülöp-szigetek légitársasága alakított ki menetrendszerinti járatain prémium igényű fekvőhelyeket. 38 év telt el az óta, hogy a társaság kötelékében repülő néhány Boeing 747-es első osztályán az utasok ágyon is aludhattak hosszabb utakon. Egy másik ázsiai vállalat viszont most úgy döntött, luxuskörülményeket biztosít a szundikálni vágyóknak.

A repülős luxus nem volt hosszú életű, és annyira jövedelmező sem, hogy a vállalatnak megérje azt később fenntartani. Most a Singapore Airlines döntött úgy, hogy próbát tesz valami igazán különlegessel. Mindezt két dolog teszi lehetővé: a szemléletmódváltás és a temérdek pénz.

Repülő hotelszoba

Az ázsiai légitársaság a prémium szolgáltatásokat igénylőknek valósította meg a luxust a fellegekben. Az ülések kényelmes, kétszemélyes ággyá alakíthatók az elálmosodott utasok számára. De nemcsak ezt oldották meg, hanem a gép belső terét is átalakították kisebb mértékben, hogy az jobban illeszkedjen az új ötlethez.

A „Suites” névre keresztelt koncepció nemcsak ágyból áll, hanem privát tereket is tartalmaz. A felszerelés része egy plazmatelevízió, szórakozási lehetőségeket kínáló tablet és műholdas kapcsolatot biztosító wifi is. Az utasok külön étkezőasztalkát is kapnak a hotelszobára emlékeztető privát terekben.

Volt már hasonló, de ez most nagyon drága lett

A társaság nem először próbálkozik az utasok kényeztetésének új módjaival. 2007-ben már bevezették az ülésekből átalakítható dupla ágyakat néhány járatukon. Ezek a fejlesztések az akkor kereskedelmi forgalomba állt típus, az A380-as fedélzetén valósultak meg.

A mostani koncepciót azonban az motiválta, hogy a társaságnál felismerték: igény van a nyugalomra és a privát szférára a hosszú utakon is, és ezekre a szolgáltatásokra meg is van a fizetőképes kereslet.

A mostani légi-lakosztályok szintén egy hatalmas, A380-as gép felső fedélzetén valósultak meg. Hat ilyet alakítottak ki, amelyeket egymástól el lehet szeparálni az utasok kényelméért.

A beruházás mögött komoly, 850 millió dolláros befektetés áll.

Ebből az összegből vélhetően jut később arra, hogy további járatokon is kialakítsák ezeket a repülő hotelszobákat.