Varga Mihály: A Fitch is elismeri a magyar eredményeket

A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország jó úton jár, ezt a piaci szereplők, az Európai Bizottság és más nemzetközi szervezetek mellett már a hitelminősítők is megerősítik - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium szombat reggeli közleményében.

Varga Mihály elmondta: a Fitch Ratings - amely pénteken pozitívra javította a hosszú futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság befektetési ajánlású, "BBB mínusz" szintű osztályzatának kilátását - elsősorban Magyarország pénzügyi sérülékenységének jelentős csökkenését emelte ki. Saját módszertanuk szerint a nettó külsőadósság-mutató, amely az állam és a magángazdaság külföldi tartozásait jelzi, 2014-ben még a GDP 53 százalékán állt, idén pedig már csak 9 százalék volt. Ez a folyamatos törlesztéseknek és a magas folyó fizetési többletnek is köszönhető - emelte ki a miniszter.

Csökken az államadósság

A Fitch elemzői is aláhúzták, hogy hatodik éve csökken az államadósság, és várakozásuk szerint 2019 végére a GDP 69 százalékáig süllyedhet az adósságráta. Ez a szint még mindig magas a versenytársainkhoz képest, a baloldali kormányok alatt felvett hitelek törlesztése még sokáig terhet fog jelenteni - jelezte Varga Mihály. Nemcsak az adósság mértéke, hanem a szerkezete is fontos; a Fitch pozitívan értékelte a belföldi befektetők súlyának emelkedését és a devizaarány jelentős csökkenését is - fűzte hozzá.

Magas foglalkoztatottság, emelkedő bérek

A gazdasági növekedést a hitelminősítő várakozásai szerint a belső kereslet élénkülése fogja hajtani, köszönhetően a magas foglalkoztatottságnak és a bérek gyors emelésének. Az újrainduló hitelezés és az uniós források a beruházásokat fogják felpörgetni, és az európai országokból erős lesz a kereslet a magyar áruk iránt - emelte ki a miniszter. Jól látszik, hogy külföldön is elismerik a tavaly novemberi hatéves bérmegállapodás gazdaságösztönző hatásait, csak a mértékben van eltérés a kormányzati várakozáshoz képest - mondta.

Pozitív kilátások

Varga Mihály emlékeztetett: a három nagy nemzetközi hitelminősítő közül már kettő, a Fitch és a Standard & Poor's is a felminősítésre utaló pozitív kilátást tart érvényben. A magyar gazdaság alapjai erősek, a növekedés fenntartható pályán van, így minden adott, hogy jövőre a befektetési kategórián belül is feljebb lépjen Magyarország - jelentette ki a miniszter az NGM közleménye szerint.

A Fitch Ratings a felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról a hosszú futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság befektetési ajánlású, "BBB mínusz" szintű osztályzatának kilátását. A magyar szuverén besorolás kilátása így már két hitelminősítőnél pozitív, a Moody's Investors Service viszont továbbra is stabil kilátást tart érvényben a magyar államadósság-kötelezettségek osztályzatára. A péntek esti londoni bejelentéssel befejeződött Magyarország idei hitelminősítői felülvizsgálat-sorozata, amelynek mérlege két pozitívra javított kilátás. Ez az általános hitelminősítői gyakorlat alapján megnövelte annak a valószínűségét, hogy a következő tizenkét hónapban a Fitch Ratings és a Standard & Poor's tovább javítja a magyar államadós-osztályzatot is.