Milliós bírságot kapot a Royal Záloghitel

Az MNB a teljes hiteldíj-mutató feltüntetésére, számítására és a THM maximum mértékére vonatkozó jogszabályok megsértése miatt alkalmazott intézkedést, továbbá szabott ki 4,5 millió forint összegű bírságot a záloghitelezési tevékenységet folytató ROYAL Záloghitel Zrt.-vel szemben. 2016 augusztusa óta a jegybank 10 kézizálog-hitelező piaci szereplőt összesen 55,5 millió forintnyi bírsággal sújtott a THM-szabályokkal kapcsolatos jogsértések miatt.

Az MNB a kézizálog-hitelezési piac több szereplőjénél folytatott le fogyasztóvédelmi vizsgálatot. Ennek során a jegybank többek közt ellenőrizte, hogy a pénzügyi intézmények miként tesznek eleget a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönöknél a teljes hiteldíj-mutató (THM) közzétételére, számítására, és a THM maximum mértékére vonatkozó előírásoknak. Az MNB az ellenőrzések nyomán tavaly novemberben, decemberben és idén januárban is hozott már elmarasztaló intézkedéseket.

A budapesti ROYAL Záloghitel Zrt.-nél a jegybanki vizsgálat a 2013. január 1-jétől idén augusztus 22-ig terjedő időszakot tekintette át. A vizsgálat megállapította, hogy a pénzügyi vállalkozás fogyasztói kézizálog-kölcsöneinél megsértette a THM számítására vonatkozó rendelkezéseket, és a jogszabályi felső korlátot jelentősen meghaladó THM mellett nyújtott kézizálog-kölcsönt szinte valamennyi ügyfelének. A ROYAL Záloghitel Zrt. emellett honlapján elhelyezett kereskedelmi kommunikációjában jogsértő módon nem tüntette fel a THM értékét.

Mindezek miatt az MNB határozatában felhívta a pénzügyi vállalkozást a THM számítására, mértékére és közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések mindenkori betartására. Felhívta arra is, hogy a jogszabályban meghatározott reprezentatív példát és adatokat mutasson be a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban akkor, ha a THM mellett hitelkamatot vagy más, ellenszolgáltatásra vonatkozó számadatot is megjelöl.

A jegybank a THM számítására és maximális mértékére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt

a ROYAL Záloghitel Zrt.-re 4,5 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki. A bírság mértékénél a jegybank figyelembe vette, hogy a pénzügyi vállalkozás a fogyasztók vagyoni érdekének védelmére vonatkozó, illetve tájékoztatáshoz fűződő jogával kapcsolatos jogszabályokat sértett meg, illetve, hogy a jogsértések hosszabb időn át számos kézizáloghitel-szerződést érintettek.

2016 augusztusa óta a jegybank összesen 7 pénzügyi vállalkozás és 3 takarékszövetkezet esetében összesen 55,5 millió forint bírságot szabott ki és hozott intézkedéseket a THM-re vonatkozó rendelkezések megsértése miatt. Az MNB a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri a kézizálog-hitelezést végző pénzügyi intézmények tevékenységét.