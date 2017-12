Szerbiában terjeszkedik az OTP Bank

Fontos bejelentést tett Újvidéken Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója. Több pénzintézetet is szeretne megvásárolni a magyar bank, az integráció 2019-ben érhet véget.

Folyamatos növekedést tervez Szerbiában az OTP Bank, az a cél, hogy az ügyfelek számát és a piaci részesedést is növeljék. Emiatt az OTP további pénzintézeteket vásárolna Szerbiában, amint erre lehetőség adódik, és egyebek mellett a Komercijalna Banka megvásárlásában is érdekelt - hangsúlyozta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója hétfőn Újvidéken.

Csányi Sándor a Voban megvásárlásáról tartott sajtótájékoztatót.

Csányi Sándor kiemelte, hogy a szerbiai Vojvodjanska Banka (Voban) megvásárlásával az OTP-csoport piaci részesedése Szerbiában elérte az 5,7 százalékot, de a tervek szerint 6 százalék fölé is növekedhet. Az integrált bank a mérlegfőösszeg alapján a hetedik legnagyobb bank a nyugat-balkáni országban.

Az OTP leánybankja, az OTP Banka Srbija december elsején zárta le a Voban megvásárlását. Az OTP ezzel százszázalékos tulajdoni részesedést szerzett a Vojvodjanska Banka, a Group of National Bank of Greece (NBG) Leasingben, és az NBG érdekeltségébe tartozó, szerbiai kitettségekben. A csomagért az OTP 125 millió eurót fizetett, ezen felül kiváltották azokat a hiteleket is, amelyeket az NBG külföldi, nem szerbiai bankjai nyújtottak szerb cégeknek.

Az integráció várhatóan a 2019-es esztendő második negyedévében zárul le teljesen.

Az utóbbi időszakban az OTP Bank a román, a horvát és a szerb kisebb bankok felvásárlásával a konszolidált hitelállományát 26 százalékkal növelte meg, és ezt a trendet folytatni szeretné - hangsúlyozta Wolf László, az OTP szerbiai leánybankja igazgatóbizottságának elnöke.

Predrag Mihajlovic, a Vojvodjanska Banka végrehajtó bizottságának elnöke, az intézmény vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy az OTP Bank a vásárlást követően a kirendeltségek hálózata, valamint a bankautomaták száma alapján a harmadik legnagyobb bank lett az országban, több mint egymillió új ügyfelet tudhat magáénak.

Az OTP Bank 2005 óta van jelen Szerbiában, az OTP Banka Srbija

a Niska Banka,

a Zepter Banka és

a Kulska Banka felvásárlásával jött létre.

A Vojvodjanska Banka az ország egyik legrégebbi bankja, a maga 150 éves történelmével az egyik legismertebb pénzintézet az országban.

Az OTP Banknak világszerte több mint 15 millió ügyfele van, Magyarország mellett további nyolc országban van jelen.