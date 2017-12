Óriási beruházást jelentett be a Sanghajtól északra fekvő, kelet-kínai Kiangsu tartomány vezetése és az egyik legnagyobb kínai napelem gyártó, a Risen Energy. A vállalat és a tartomány együttműködésében új napelem gyár létesül a régióban, hatalmas pénzből.

A Risen Energy az egyik meghatározó kínai gyártója a fotovoltaikus napelemes rendszereknek. Az 1986-ban alapított vállalat most egy kelet-kínai tartományban építhet újabb óriási gyárat.

Közös tulajdonú vállalat

A beruházás megvalósítására a vállalat és Changzhou több mint 12 millió lakosú városa, közös tulajdonú céget hoz létre a bejelentés szerint. A cégben a Risen Energy 60 százalékos, azaz többségi tulajdonrésszel bír.

Az újonnan építendő gyár beruházási költsége meghaladja majd az 1,2 milliárd amerikai dollárt, azaz a nagyjából 318 milliárd forintot.

A gyár kapacitását 5 gigawattnyira tervezik. Azaz ekkora energia hasznosítására lesznek majd képesek azok a napelemek, melyeket itt gyártanak.

A panelek mellett, a gyárban a működéshez szükséges további modulokat és alkatrészeket is készítenek.

A létesítmény egy, már most működő ipari parkban épülhet meg.

Versenyképességi fordulat

A gyárral a Risen technológiai váltást is szeretne megvalósítani. Az új technológiák alkalmazásától azt várják a vállalatnál, hogy azokkal elősegíthetik versenyképességük növekedését.

A cég nem csak Kínában szeretne terjeszkedni, hanem a nemzetközi piacokon is.

A vállalat nem csak gyárt, hanem fejleszt is, a napelem-cellák mellett szolárlámpákat és más termékeket is. Termékeit az Európai Unióban és Észak-Amerika területén is értékesíti.