Annyi a Playboy magazinnak?

Egy korszak ikonikus magazinja volt a Playboy, amely amellett, hogy úgy mutatta meg a nőket, ahogy korábban más nem, minőségi tartalmat is gyártott. Azonban az online világ egyik legnagyobb vesztese a nyomtatott sajtó, így a Playboy is. Most a nyuszis márka vezetői azon gondolkodnak, hogy a magazint nem éri meg tovább kiadni.