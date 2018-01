Észak-Korea beindította a saját Amazonját

Észak-Korea legújabb online áruháza 24 órás nyitvatartással és másnapra teljesített, ingyenes házhoz szállítással várja vásárlóit. Nem okozhat meglepetést az sem, hogy az elektronikus úton lebonyolított vásárlások bankkártya használatával fizethetők ki. A csavart azonban az jelentheti, hogy az online vásárláshoz fizikai üzlethelységbe kell a vevőnek befáradnia. De az is lehet, hogy nem, noha a mobilapplikációk kapcsán ezt már eljátszották Észak-Koreában.

Abnal a neve Észak-Korea egyik új online vásárlófelületének, amely 24 órás nyitva tartással, kiegészítő szolgáltatásokkal, másnapi ingyenes házhoz szállítással várja vásárlóit. Könnyen lehet azonban, Észak-Korea nem ezzel a portállal fogja letaszítani a trónjáról az Amazont.

Már harmadik éve

Az elszigetelt, az önfenntartás és önellátás elvét valló államban 2015-ben már biztos megjelent az online vásárlás lehetősége. Az Okryu nevű – az egyik kormányzati ellenőrzési szerv felügyelte – oldalon ruházati termékeket, bútorokat, sőt élelmiszert is lehetett rendelni. 2016-ban pedig a Manmulsang nevű portál 3,2 millió látogatót regisztrálhatott, kevesebb mint egy év leforgása alatt.

A most a figyelem középpontjába került portálnál azonban nem egyértelmű, az online vásárlás valóban a széles körben megszokott jelentéstartalommal bír-e. Ahogy a Business Insider és más portálok is felhívják rá a figyelmet, az oldal ismertetőjénél szereplő „at the store” kifejezés lehet ugyan fordítási hiba („a boltban”, azaz fizikailag létező vásárlóhelyen), de lehet, hogy arra utal, az online vásárlást valóban egy üzletbe betérve kell intéznie a vásárlónak.

Függetlenül attól, ténylegesen hogyan alakul gyakorlat, az értesülés kapcsán a kommentárok megjegyzik, az online vásárlás csak a társadalom egy igen szűk, valóban tehetős rétege számára jelenthet valódi alternatívát.

Mobilapplikációt boltból

Nem ez lenne az első alkalom, hogy az online szolgáltatást erre kijelölt üzletben vehetik igénybe az észak-koreai állampolgárok.

Phenjanban az okostelefonnal rendelkezőknek, fizikailag létező mobilapplikációs boltba kell bemenniük ahhoz, hogy készülékükre alkalmazásokat tölthessenek le.

Ehhez bluetooth kapcsolatot kell létesíteniük eszközökkel.

Észak-Korea saját, szigorúan felügyelt internet hálózatot üzemeltet. Saját mobiltelefon hálózata, a Koryolink ugyanakkor az elmúlt években feloldott bizonyos szigorításokat a hálózaton. Ez azt jelenti, hogy egyes mobiltelefonokról elérhetővé vált néhány helyi weboldal, elsősorban a kormányzati propagandát közvetítő portálok.

A mobilpenetráció pedig – az ország saját belső viszonyaihoz képest – jelentős fejlődést mutat. Kezdete 2008-ra tehető, 2013-ra pedig nagyjából 2 millió hagyományos és okostelefon volt használatban Észak-Koreában.