A Google szép csendben megnyitott harmadik kínai irodáját. A vállalat annak ellenére jelen van a kínai piacon hardvereivel, hogy a keresőjüket továbbra is blokkolja az állam. Az új irodát Sencsenben adták át, mely egy hetvenes évekbeli halászfaluból nőtte ki magát az ázsiai Szilícium-völgyé.

Az új iroda a kínai startup fővárosban, Sencsenben található, amely egyébként határos Hongkonggal és olyan techóriásoknak ad otthont, mint a Tencent vagy a Huawei.

Bár a Facebook vagy a Google keresője nem elérhető az ázsiai országban, azonban

a marketing terén éppen Kína biztosítja a legnagyobb bevételt ezeknek a vállalatoknak. A kínai vállalatok ugyanakkor előszeretettel fordulnak az amerikai partnerekhez, ha reklámra van szükségük. A Google keresőt még 2010-ben tiltották le Kínában, amikor az Alphabet leányvállalata eredménytelenül harcolt éveken át Pekinggel a cenzúra miatt.

A cégnek ennek ellenére sok kuncsaftja van Kínában, főleg a hardvereinek köszönhetően. Eddig csak Pekingben és Sanghajban volt központja a Google-nek, de mivel sok alkalmazottjuk utazott rendszeresen Sencsenbe üzleti tárgyalásokra, ezért a vállalat úgy döntött, hogy ideje új irodát nyitni a térségben.

A sencseni bázis méreteiben megközelíti a másik kettőt, nagyjából 300 embernek ad majd otthont.

A Google szóvivője elmondta, hogy Kínában több különböző, világszerte kapható terméken fognak dolgozni a csapatok. A vállalat hardverek terén komolyan beerősített; emlékezetes, hogy tavaly szeptemberben 1,1 milliárd dollárért megvásárolták a HTC-t, és ezzel együtt átvettek 2000 dolgozót is.

A Google 2011-ben tört be az okostelefonok piacára, akkor a Motorola Mobility-t vásárolták fel 12,5 milliárd dollárért. A Motorola egészen 2015-ig működött a cég önálló részeként, később 3 milliárd dollárért továbbadták a Lenovónak.