Az új ezerforintos és a Coca-Cola mellett az Amazon-bolt a legérdekesebb

A héten jelentették be, hogy márciustól megújul az 1000 forintos bankjegy, a Coca-Cola pedig hazai raktárberuházása mellett azt is, hogy nagyot lép előre a fenntarthatóság útján. Az Amazon – nagy érdeklődés mellett – megnyitotta első, személyzet és készpénz nélküli boltját, amelynek rendszerét hamarosan ki is játszotta egy szemfüles újságíró. Miközben a világ vezetői Davosban üléseztek, a magyarországi boltláncok is sűrűn adtak hírt magukról.

Március idusán már új ezressel fizethetünk

Tovább folytatódik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azon törekvése, hogy megújítja a bankjegyeket. Ezúttal az 1000 forintos papírpénzek újulnak meg. Az új 1000 forintos bankjegyek március 1-től kerülnek forgalomba. Fontos tudni, hogy a bankjegyek régi változataival 2018. október 31-ig lehet fizetni – jelentette be a héten az MNB.

Két fontos dologra is ígéretet tett a világ egyik legnagyobb vállalata

Nagy nemzetközi figyelmet kiváltó bejelentést tett a világ legnépszerűbb üdítőitalának gyártója, a Coca-Cola. A több mint 200 országban jelen lévő óriásvállalat közzétette terveit arra vonatkozóan, hogy 2030-ig átáll a megújuló hulladékként újrafelhasználható műanyag palackokra. A vállalat 2030-ra szeretné elérni, hogy termékei gyártásának legalább 50 százalékát újrahasznosított anyagokból oldja meg. A másik bejelentése magyarországi vonatkozású: a leányvállalat Dunaharasztiban jelentősen bővíti meglévő üzemét, amivel a legnagyobb közép-európai palackozójukat hozza létre.

A boltláncok körüli fejleményektől volt hangos a magyar gazdaság

Jó híreket kaptak a Lidl dolgozói: a Lidl Magyarország 2018. március 1-jével átlagosan 20 százalékkal emeli a 8 órás munkaidőben dolgozó bolti és raktári fizikai munkavállalók, valamint az üzletvezetők bérét. Ezt követően a bolti dolgozók havi keresete eléri majd a bruttó 290 ezer és 320 ezer forintot, az üzletvezetők havi fizetése pedig bruttó 658 ezer forinttól 720 ezer forintig terjedhet - közölte a héten a vállalat. De a héten derült ki az is, melyik kiskereskedelmi áruházlánc üzleteiben mennyit lehet keresni. Az Aldi, a Lidl és a Tesco eddig sem titkolta pénztárosai, eladói vagy árufeltöltői fizetését, nemrég az Auchan és a Spar is közzétette a pontos adatokat, valamint a Penny korábbi sajtóközleményének köszönhetően, az ott dolgozók fizetése is ismertté vált. A hazai bolthálózat, a Coop azonban rossz híreket közölt: annyira súlyosan érinti őket a munkaerőhiány, hogy bizonyos egységeiket hétfőként kénytelenek zárva tartani.

A világ urai megint megvitatták mindenki közös ügyeit

A héten lezajlott Davosban a Világgazdasági Fórum is. A négynapos találkozón több ezer résztvevővel, köztük a világ legfontosabb politikai és gazdasági szereplőinek részvételével egyeztettek a globális társadalmat érintő legfontosabb kihívásokról. A rendezvény idei mottója a „közös jövő építése egy széttöredezett világban" volt. A fórum magyarázata szerint ebbe a témakörbe politikai szinten a megosztottságot okozó kormányzati narratívák, míg gazdasági szempontból a fenntartható növekedés, és a negyedik ipari forradalom kihívásai tartoznak, összességében pedig azok a közös célok, amelyek a nemzetközi biztonság, a környezetvédelem és a globális gazdaság fellendítését irányozzák. Kiderült az is, mennyibe került, hogy a több ezer résztvevő biztonságban tekinthesse át ezeket a fontos témákat.

Vámháború: protekcionista intézkedéseket jelentett be az USA

A héten az USA, drasztikus vámokat jelentett be egyes távol-keleti termékek – napelemek, mosógépek – importjára. A bejelentést napokig elemezték a világsajtóban, s miközben a szakértők annak lehetséges hatásait taglalták, kiderült, hogy Kínában azonnal elkezdték elemezni a lehetséges válaszlépéseket. Azt pedig még az Egyesült Államok cégei is megérzik, ha a kínaiak beintenek korábban bejelentett együttműködéseik kapcsán. Dél-Korea pedig szintén felhúzta a kesztyűt, és még inkább rákapcsol a napenergia hasznosítására.

Loptak az Amazon pénztár nélküli boltjában

A vásárlások kétségtelenül legidegesítőbb eleme a hosszú sorban állás, az ezzel járó várakozás, és a sokszor körülményes fizetés. Úgy tűnik, az Amazon a riválisok előtt jár ennek megoldásában. A cég január 22-én nyitotta meg első élelmiszerboltját Seattle-ben, ahol nincs sem sorban állás, sem pénztár. A vásárlás során kamerák és szenzorok figyelnek minden egyes mozdulatot, így az adatok segítségével egy algoritmus levonja a szükséges összeget az Amazon-egyenlegről távozáskor. Azonban a CNBC munkatársa eredményesen lopott el egy joghurtot. A tudósítás szerint a lopás nem volt tudatos. A tudósító besétált a boltba, vett hat dolgot, de a joghurtját nem érzékelte a rendszer, így az nem is szerepelt a számlán. A boltban nem csináltak nagy ügyet a dologból, ugyanis egy extrém ritka hibáról van szó. Az Amazon azt is közölte, hogy ilyen esetekben nem a vásárlókat terheli a felelősség, és folyamatosan javítják a rendszer apróbb hibáit.

Használt órákban és kínai pálinkában van a potenciál

Egy híres svájci óragyártó, az Audemars Piguet ráébredt arra, hogy szinte teljesen kimarad a használt órák piacából, akárcsak a többi gyártó. A használt órák piaca eddig az aukciós házak és az internetes webáruházak kiváltsága volt, azonban az Audemars Piguet úgy döntött, hogy nyit egy boltot a használt óráknak is, melyek piaca 10-20-szor nagyobb, mint az új óráké, erre mozdult most rá a gyártó.

Kínában pedig annyira népszerű egy hagyományos eljárással készülő ital, hogy nem győznek abból eleget gyártani. A Kweichow Moutai a világ legértékesebb italgyártója. Piaci értéke már meghaladja a Diaego-t is, noha az angol whiskyóriás a legnagyobb márkákat birtokolja. A cég most mégis bajban van. Termelése nem képes kiszolgálni az egyre növekvő vásárlói igényeket, gyártókapacitásának egy részét pedig az utóbbi időben arra fordította, hogy többféle, limitált kiadású változatát állítsa elő az italnak.

A legnagyobb hazai üdítőipari vállalat jön létre

A Szentkirályi Ásványvíz alapítója egy cseh vállalattal közösen megvásárolja a Pepsi magyarországi leányvállalatát. Amint az üzlet létrejön, ez lesz a legnagyobb hazai üdítőipari vállalat. A tranzakciók még az illetékes versenyjogi hatóságok jóváhagyására várnak, és várhatóan 2018 első félévében zárulnak le. A felvásárlással a KMV csoport és a Szentkirályi közös vállalata lesz a magyar ásványvíz- és alkoholmentes üdítőital-piac legnagyobb szereplője.

Olcsóbb, majd drágább lett az üzemanyag

A héten nagyon oda kellett figyelni arra, mikortól volt érdemes tankolni. Szerdán a benzin és a gázolaj ára is csökkent. A kedvező fordulatot a hét második felében beárnyékolta, hogy a dollár gyengülése és az olajtartalék apadása miatt a világpiaci olajár emelkedni kezdett. Nem volt tehát meglepő, hogy két nappal az árcsökkenés után, újra nőtt az üzemanyagok ára.