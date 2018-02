Akkor most melyik vállalat a világ legnagyobb autógyártója?

A Volkswagen büszkén hirdeti, hogy ők a világ legnagyobb autógyártó vállalata immár második éve. Azonban egy másik konglomerátum is igényt tart az elsőségre. Még a szakértők sem értenek mindig egyet abban, hogy melyik cég áll a lista élén.

Túl vagyunk a jelentési időszakon, a világ autógyártói is közzétették számaikat, köztük az eladási adatokat is. De vajon melyik vállalat áll az első helyen?

A kép kissé zavaros, de ennek a kérdésnek járt utána a BBC.

Odáig viszonylag tiszta a kép, hogy 2016-ban a Volkswagen csoport átvette a vezető helyet a Toyotától. Azóta azonban több konglomerátum is létrejött, a General Motors is magára talált, így több jó válasz is adható a kérdésre.

A probléma egyik eredője a francia-japán Renault-Nissan cég, amelyhez egy harmadik márka, a Mitsubishi csatlakozott 2016 szeptemberében.

Az új járműipari triumvirátushoz így már olyan már olyan márkák tartoznak, mint a Dacia, a Datsun, az Infinity és a Renault Samsung Motors.

A vállalat összesített személyautó-eladása

2017-ben 10,61 millió darab volt összesen, és büszkén hirdetik, hogy ők a legnagyobb autógyártó-csoport a világon.

Azonban van egy kis gond, ugyanis a Volkswagen azt mondja, hogy a német csoport eladásai 10,74 milliósak voltak, így már sorozatban második éve övék a trón.

Mi okozza az eltérést?

A londoni BMI Research szerint nem mindegy, hogy milyen rangsort nézünk. Néhány szaklap a Renault-Nissan-Mitsubishi konglomerátumot a legnagyobb könnyűgépjármű eladónak hívja, és ők levonják a Volkswagen eladásaiból a nehézgépjárműveket. Ezek jellemzően kamionok, buszok.

Azonban a Volkswagen ezeket a járműveket előszeretettel beleszámolja a globális eladásaiba, hogy így megőrizze vezető helyét. A dolgot tovább bonyolítja, hogy autógyártókként és országonként is eltérő definíciók léteznek a könnyű- és nehézgépjárművekre.

Zavaros például az SUV kategória megítélése, amit hol mezei autóként tartanak számon, hol a nehézjárműveken belül egy könnyű, azaz „light" kategóriaként.

Például a SUV-k az Egyesült Államokban könnyű tehergépkocsiknak számítanak. Szingapúrban, Malajziában és Thaiföldön a Toyota Hilux és a Toyota Fortuner a hasonló méretek ellenére más kategóriába esik.

Hasonló szürkezóna a kisbuszok és minibuszok területe, ahol hol így húzzák meg a határt, hol úgy.

Emellett a pickupok is problémásak, itt már könyvelési szempontok is közrejátszanak, nem mindegy, hogy valaki magánszemélyként veszi meg, vagy céges autónak, kimondottan szállítóeszköznek.

Hogy mi az igazság, azt mindenki döntse el maga, javasolja a szakértő. Ha valaki a szó szoros értelmében vett autóeladások szerint keresi az elsőt,

akkor a Reanult-Nissan-Mitsubishi hármas a nyerő.

Ha valaki a cégcsoport minden egyes eladott járműjére kíváncsi, akkor a Volkswagen lesz a nyertes, de érdemes tisztában lenni azzal, hogy ebbe beletarozik minden, a kis Golftól a MAN kamionokig.