Cukornádra válthat a Lego

Még idén bemutatja a Lego az első készleteit, melyek a fenntarthatóság jegyében, növényi alapú műanyagból készülnek. Ez pedig vélhetően egyúttal újabb mérföldkő lesz, mind a vállalat történetében, mind a fenntartható fejlődés globális fejleményei között. Ha az első tapasztalatok kedvezők lesznek, az komoly lökést adhat a dán vállalat környezetvédelmi céljainak teljesüléséhez.

Jelentős előrelépésről adott tájékoztatást a Lego. A vállalat azt közölte, még idén forgalomba kerülnek az első, növényi alapú műanyag felhasználásával gyártott készleteik – írja a The Guardian. Ezek a bejelentés szerint – stílszerűen – a Lego-készletekből eddig is ismert növényeket (fák, bokrok, virágok) tartalmazzák majd, illetve figurákat. A komolyabb összeállítások ezt követően jöhetnek, vagy a most kiválasztott, vagy másik új alapanyagból.

Száműznék a fosszilis hordozókat

A Lego-kockákat 1963 óta az akrilnitril-butadién-sztirol nevű műanyagból készítik, más elemeknél eltérő kémiai összetételű anyagokat is használnak. A kis kockák és téglák alapanyaga rendkívül kedvező tulajdonságú, ám előállítása masszív kőolaj-felhasználásra épül. A Lego is azt ajánlja, hogy – tartósságuk miatt – az esetleg megunt legojátékok ne a szemétben végezzék, hanem legalább adományként vagy ajándékként folytassák pályafutásukat más családoknál, vagy ha mégis elhasználódtak, akkor újrahasznosítási folyamatba vonják be az elemeket.

A Lego eddig büszke volt arra, hogy garantálni tudják, évtizedes különbségekkel gyártott kockáik is egészen biztosan illeszthetők egymáshoz, köszönhetően a folyamatosan magas technológiai színvonalnak.

Most azonban a dán, még mindig családi kézben lévő vállalat, más célokat tűzött ki maga elé.

Több nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva,

a Lego olyan műanyagra szeretné gyártását átállítani, mely vagy melyek, megfelelnek a fenntarthatósági és környezetvédelmi standardoknak.

A cég kötelezettséget vállalt arra is, hogy 2030-ig nemcsak a dobozok tartalmát, hanem a csomagolást is ezeknek a szempontoknak megfelelő, illetve biológiai alapú anyagokból oldja meg.

Cukornád lehet a nyerő megoldás

Az új Lego-készletek speciális polietilénből készülnének. Ennek alapját a cukornádból kivont etanol képezi. A lágy, munkálható anyaggal kapcsolatban a Legonál azt mondták, tartósságát tekintve hozza a vállalat részéről elvárt tulajdonságokat, és további előnye, hogy több alkalommal is újrahasznosítható – igaz, teljesen nem bomlik le.

A biológiai alapú polietilénnel folytatott első gyártási tapasztalatokat kedvezőre értékelte a vállalat.

Azt közölték, az anyaggal képesek teljesíteni a maguk számára támasztott és a vásárlók részéről is elvárt, magas minőségi kívánalmakat. Ugyan a polietilénből készült elemek jelenleg a gyártott alkatrészek mindössze 1-2 százalékát teszik ki, de a cégnél abban bíznak, sikerül végrehajtani a jelentős előrelépésnek tekinthető fordulatot.

A Lego-nál egyelőre nem jelöltek meg pontos dátumot arra vonatkozóan, mikortól lesznek kaphatók az új alapanyagból gyártott első készletek, csak annyit jeleztek, bevezetésük az év későbbi szakaszában, várhatóan annak második felében történik meg.