Így lesz a konténerből lakás két hét alatt

Bengaluru India technológiai fővárosa, évente több ezer diplomást és fiatal szakembert vonz, azonban a városban komoly gond a lakhatás. A 2016 februárjában alapított SquarePlums erre nyújthat megoldást.

Bengaluru városában a lakásárak több mint 130 százalékot emelkedtek az elmúlt nyolc évben – az indiai Központi Bank adatai szerint –, köszönhetően a város népszerűségének. Ezt enyhítendő, 2015 februárjában Hemant Attray és Rajesh Kotta megalapították cégüket, ami elérhető árú otthonokat kínál.

Akármikor elkészült egy ingatlan, egyfajta őrült rohanás követte" – mondta Attray. A hagyományos otthonok felhúzása akár három évig is eltarthat, de a rendkívüli ütemben fejlődő városban ezt az időt nehéz kivárni.

A SquarePlums által konténerekből kialakított otthonok mérete nagyjából 19 négyzetméter, amit a cég maga tervez meg. Nemcsak könnyű elkészíteni, hanem össze is lehet kapcsolni őket, így akár egy ötven lakásos komplexumot létrehozva, amibe két hónap után már be is költözhetnek a bérkők.

Ezeknek a lakásoknak a bérleti díja 18 ezer rúpia (70 ezer forint) havonta.

A cégnek az otthonok megtervezésénél figyelembe kellett vennie az ország extrém nyári hőmérsékletét is, amit többszörös szigeteléssel oldottak meg. Ráadásul a lakások úgy lettek kialakítva, hogy szinte mindent fel lehet hajtani, és akár egy irodává is percek alatt át tud változni.

A becslések szerint a konténerek használata a hagyományos és megszokott építőipari alapanyagok helyett akár húsz százalékkal is csökkentik a költségeket, valamint

a gyors elkészülési idővel az építtető hamarabb is tudja értékesíteni a lakásokat.

Attray bízik a cégük és ötletük sikerében, de mielőtt más városokra is terjeszkednének, előbb több visszajelzést szeretnének kapni a bérlőktől.