Elon Musk a történelem legnagyobb vállalati jutalmát kaphatja

A Tesla részvényesei megszavazták az Elon Muskot érintő javadalmazási tervet, így a cég vezetője tíz év alatt összesen 2,6 milliárd dollárt kereshet, ha a Tesla sikeresen teljesíti a célkitűzéseket. Az összeget Musk egy 12 részletre osztott részvényopció formájában hívhatja majd le. Musknak azonban voltak ellenzői is, köztük a világ legnagyobb befektetési alapja.

A Norges Bank Investment Management azon kevesek egyike volt, akik ellenezték az Elon Musknak szánt jövedelemszerzési tervet, azonban a javaslatot ennek ellenére is elfogadták a részvényesek.

A világ legnagyobb befektetési alapja 1000 milliárd dollár értékű, de csak a Tesla részvényeinek 0,48 százalékával rendelkeznek.

Az alap vezérigazgatója, Yngve Slyngstad az utóbbi időben aktívan lépett fel a cégvezetők túlfizetésével szemben és a jelenlegi voksolás is ezt mutatta. Azonban hiába szavazták meg a tervet, még nem biztos, hogy Musk valóban megkapja a 2,6 milliárd dollárt, de az is lehet, hogy még ennél is többet keres.

A pénzügyi világ egyik legfényesebb csillaga nem kevés kockázatot vállalt, hiszen a részvényopció mellett semmilyen más juttatást nem kap a Teslától a következő tíz évben, így fizetése teljes egészében azon áll, hogy az utóbbi időben elég problémássá vált autógyártó miként teljesít.

Ha megugorja az elé állított a feltételeket, akkor a történelem legnagyobb kompenzációját kaphatja, de ehhez az kell, hogy a Tesla a világ egyik legnagyobb vállalatává váljon a következő évtizedben. Az érdekesség az, hogy mivel részvények formájában kapja meg a fizetését a vezető, ezért elképzelhető, hogy ha végösszeg az 55,8 milliárd dollárt is meghaladhatja ha a Tesla eléri a 650 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

Ahhoz, hogy a teljes összeget megkapja teljesítenie kell: