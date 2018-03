Fontos változás jön a Penny áruházakban

Áprilistól a másodosztályú zöldségeket és gyümölcsöket is átveszi a Pennyi Market a magyar gazdálkodóktól, és kedvező áron kínálja azt a vásárlóknak boltjaiban – olvasható az áruházlánc honlapján a bejelentés. A másodosztályúként sorolt termények jellemzően formájuk miatt kerülnek ebben a kategóriába, de minőségükkel nincs probléma

Új szlogent választott a Penny Market annak reklámozására, hogy hamarosan a nem szabályos külsejű zöldségek és gyümölcsök is kaphatók lesznek áruházaikban. A „Minket is lehet szeretni" mondattal arra hívják fel a figyelmet a cégnél, hogy a termékek minőségükben nem térnek el az első osztályúaktól, de a cég olcsóbban vásárolja fel és olcsóbban is kínálja azokat.

Jönnek a girbegurbák

Az utóbbi években tapasztalható extrém időjárásnak köszönhetően sajnos gyakran szembesülnek azzal a gazdák, hogy a termés nem feltétlenül lesz első osztályú, már ami a termékek külsejét illeti. Pedig az első pillantásra nem tökéletes zöldségek vagy gyümölcsök ugyanolyan finomak és táplálóak lehetnek, mint a szabványoknak megfelelő darabok – áll a cég honlapján szereplő közleményben.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nem első osztályú zöldségnek és gyümölcsnek is ugyanolyan magas a beltartalmi értéke." Nagyon örülünk, hogy a Penny felismerte ezt, és segít jó áron eljuttatni az egyébként ugyanolyan tápláló zöldségeket és gyümölcsöket a vásárlóknak – mondta a növénytermesztéssel foglalkozó gazda, Molnár János.

Áprilistól kaphatók

Az áruházlánc azt közölte, a nem első osztályú, de jó minőségű áru április elején kerül az üzletek polcaira.

Ezeket kedvező áron fogják a vásárlóknak kínálni, külön jelölve a termékeket.

Jens-Thilo Krieger, a Penny Market ügyvezető igazgatója azzal indokolta döntésüket, hogy ezzel a vállalat a fenntartható gazdálkodásban támogatja a termelőket, és így a munkahelyteremtéshez illetve -megőrzéshez is hozzájárul.