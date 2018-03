Borzalmas újítással próbálkozik a LinkedIn

A sajtó vegyes kritikával fogadta a Linkedin legújabb próbálkozását, miszerint a felhasználók mostantól filtereket is használhatnak az általuk megosztott anyagokon. A fiataloknak egyre fontosabbak a képek és a videók, ezekkel lehet a leginkább megszólítani őket, erre pedig a Linkedinnél is rájöttek és ennek megfelelően alakítják át az oldalon szereplő tartalmakat. A The Verge még a vártnál is unalmasabbnak nevezte filtereket.