Kiderült, melyik országban viszi el a legtöbb pénzt a szerencsejáték

A szerencsejáték-függőségről általában úgy szokás beszélni, mint egyénre vonatkoztatott betegségről. Azonban van egy nemzet, ahol annyit költenek az emberek játékgépezésre, mint sehol máshol. Ausztrália gazdaságának nagy károkat okoznak a pókergépek, amelyeket a lobbisták miatt nehéz kiűzni az országból.

Nagyon súlyos számokat közölt a New York Times az ausztrálok szerencsejáték-függőségével kapcsolatban.

A lap szerint az országban a játékosok összesen 24 milliárd ausztrál dollárt (4 680 ezer milliárd forintot) vesztettek el 2017-ben, arányaiban többet, mint bármely más állam a világon.

Ez azt jelenti, hogy

évente 1200 ausztrál dollárt (234 ezer forintot) költ el minden egyes ausztrál szerencsejátékra.

Ez több mint kétszer annyi, mint amennyit egy átlagos amerikai veszít, és 50 százalékkal több, mint amennyit a listán második helyen álló Szingapúr fel tud mutatni.

A legnagyobb problémát a pókergépek jelentik, amelyek nemcsak a kaszinókban, de a kocsmákban és hipermarketekben is megtalálhatóak, sűrűségük az ATM-ekkel vetekszik. A Guardian azt írja, hogy a világon nagyjából 241 ezer pókergép van működésben a kaszinókon kívül, ebből 183 ezer Ausztráliában üzemel.

A The Conversation szerint Ausztráliában magasabb az egy főre jutó játékgépek száma, mint az ebből élő Makaón vagy Monacóban.

Ausztráliában minden 114. emberre jut egy masina.

A bajt talán a népesség arányával lehet a legjobban szemléltetni. A mintegy 24 milliós Ausztrália mindössze a Föld lakóinak 0,3 százalékát teszi ki. Viszont a játékgépek 6 százaléka az országban van, és még durvább ez a szám az automata pókergépek esetében, itt 18 százalék az arány.

A játékgépek negatív gazdasági hatása úgy jelentkezik, hogy az emberek ezt a pénzt másra is költhetnék, befektethetnék, de ehelyett a pénzt a játékautomaták nyelik el.

Azonban a helyzetet megváltoztatni nem olyan egyszerű, hiszen a gépek gyártói igen erős lobbitevékenységet folytatnak az országban, ráadásul, ha valaki azzal kampányolna, hogy szigorít a szabályokon, az a szavazók között is népszerűtlenné válhat.

Bár a szerencsejátékok az államkasszát is gyarapítják (egyes államok átlagosan a bevételeik 7,7 százalékát ennek köszönhetik), a Quartz szerint több tanulmány is kimutatta, hogy azok megléte összefüggésbe hozható a játékfüggőség és a szegénység kialakulásával is.

Az ausztrál kormány ugyan az elmúlt években sokat költött megelőzésre, és egyre kevesebben hódolnak a játékgépezésnek, de ezek ellenére az elvesztett pénz mennyisége továbbra is rekordot dönt évről-évre.