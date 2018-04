Ezek a világ legdrágább irodái

Hongkong központjában és a londoni West End üzleti negyedben lehet a legdrágább irodákat bérelni a világon. Ázsia egyik pénzügyi központjában évente 3 256 dollárba kerül egy négyzetméternyi első osztályú iroda bérlése, a West Enden pedig 2 302 dollárba – derül ki a CBRE ingatlantanácsadó felméréséből. A két metropolisz az egy munkaállomásra eső díjakban is veri a világ összes nagyvárosát: a Cushman&Wakefield elemzése szerint Londonban csaknem 23 ezer dollárt, Hongkongban pedig még ennél is többet, 27 ezer dollárt is kifizetnek a bérlők egy irodáért munkaállomásonként évente.

Az első öt legdrágább városrész közé bekerült még a New York-i Midtown 2 183 dolláros, Hongkong West Kowloon negyede 2045 dolláros és Peking központi pénzügyi negyede 1 971 dolláros éves négyzetméterenkénti árral (Egy gyors fejszámolással kideríthetjük, hogy az említett patináns helyeken 191 illetve 271 dollárt fizetnek a bérlők havonta egy négyzetméternyi irodáért).

A CBRE, ingatlantanácsadó a világ 121 irodapiacán készített félméréséből kiderül, hogy a globális lista első 10 helyezettjei olyan nagyvárosok, amelyek továbbra is képesek vonzani és megtartani jelentős bérlőiket. A felmérésben a bérleti költségek alapján rangsorolták a világ nagyvárosainak városrészeit, amelybe beletartozik a bérleti díj, a helyi adók és a szolgáltatási díjak egyaránt. A költségszint 2017 első negyedévének végén 1,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az amerikai kontinens 3,6 százalékkal, Európa 0,8 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térség pedig 1,2 százalékkal drágult 2016 márciusától 2017 márciusáig.

Az EMEA régiót tekintve dél-afrikai Durbanban emelkedtek az irodabérleti költségek a legnagyobb arányban (21,2 százalékkal),

Európában pedig Stockholm drágult a legjobban (18,8 százalékkal), de Palma de Mallorcán, Belfastban és Amszterdamban is jelentősen nőttek a költségek.

A londoni West Enden – bár még mindig a második legdrágább lokáció a világon – azért is csökkentek az irodabérleti költségek, mert visszaesett az irodák iránti kereslet főleg a pénzügyi szolgáltató vállalatok részéről, amelyek egyre kevésbé kívánják kifizetni a londoni prémium piacra jellemző magas bérleti költségeket. A bérlők erőfeszítései, hogy csökkentsék költségeiket, az erősödő svájci frank miatt, sikerrel jártak Genfben és Zürichben egyaránt. Végül a londoni City kiesett a 10 legdrágább piac közül, dacára annak, hogy 2,9 százalékkal nőttek az irodabérlési költségek London pénzügyi központjában.

A 10 legdrágább irodabérleti piac (Dollár/négyzetméter/év)

Helyezés Irodapiac Ország Irodadíj 1 Hongkong, Central Hongkong 3256 2 London, West End Egyesült Királyság 2302 3 New York, Midtown-Manhattan USA 2183 4 Hongkong, West Kowloon Hongkong 2045 5 Peking, CBD Kína 1971 6 Peking, Finance Street Kína 1833 7 Tokió, Marunoucsi/Otemacsi Japán 1741 8 New York, Midtown-South Manhattan USA 1681 9 Újdelhi, Connaught Place – CBD India 1656 10 Sanghaj, Pudong Kína 1440

Hasonló eredményeket mért a Cushman&Wakefield ingatlantanácsadó iroda, amely éves felmérésében az egy munkaállomásra vetített költségeket hasonlította össze. London 2017-ben a második helyre csúszott; a brit fővárosban így pontosan 22665 dollárba kerül évente egy irodaterület egy munkaállomásra vetítve, pontosan kétszer annyiba, mint Párizsban, vagy Frankfurtban. Londonban 2016-hoz képest 19 százalékkal csökkentek a díjak a C&W szerint, amely részben a font leéértékelődésének, részben pedig annak tudható be, hogy sok cég már nem hajlandó kifizetni a West End csillagászati árait és alternatív megoldásokat keresnek.

Az összegzés első helyén végzett Hongkongban nem kevesebb, mint 27432 dollár egy munkaállomásra vetített iroda éves díja. Csak, hogy az árarányokat jól megfigyelhessük, a Cushman&Wakefield elemzéséből az is kiderül, hogy

100 irodista hongkongi elhelyezéséből háromszázat tudunk fizetni Torontoban, 500-at Madridban, vagy akár 900-at Mumbaiban.

A Cushman&Wakefield 215 irodapiacot vet górcső alá a világ 58 ország ában. A globális irodapiaci fellendülést érzékelteti az a tény, hogy a költségek éves szinten 1,5 százalékkal emelkedtek, ám az elemzésben felhívják a figyelmet arra, hogy a munkavállalói minták átalakulása – mint a rugalmas munkaidő vagy az otthonról végzett munka –, valamint a technológia átrendezhetik a jövő rangsorait.

De mi a helyzet a magyar irodapiacon?

Ami a hazai viszonyokat illeti, kicsiben bár, de a tendencia követi a világot. A fővárosi irodapiac a fellendülés időszakát éli. A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2018 januári beszámolója szerint a bérlői kereslet növekvőben van, s a fejlesztési kedv is régen látott mértékű. Nem csupán a fővárosban, hanem a vidéki körzetekben is pozitív folyamatok figyelhetők meg. Az irodák kihasználtsága Budapesten és környékén 2017 negyedik negyedévében kissé a 90 százalékot is meghaladta, ami szignifikánsan magasabb az egy negyedévvel és az egy évvel korábbinál is (egyaránt 86 százalék).

A jelentős kereslet és a dráguló irodaépítési költségek miatt a szakértők szerint Budapesten egy négyzetméter iroda bérleti díja havonta 15-16 euróra emelkedhet, ami 180-192 eurós éves négyzetméter árat jelent (Összehasonlításképp a nemzetközi díjakhoz viszonyítva, Budapesten így csaknem folyó áron 221-236 dollárba kerül egy négyzetméternyi iroda egy évben). A GKI arra is kitér, hogy az irodabérleti díjakban Budapesten és környékén valamint a nyugati országrészben a közeljövőben 7-8 százalék körüli emelkedés várható a közeljövőben.