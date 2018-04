Ki nem találja, mi most a legdivatosabb Indiában

Áprilisban India egyik legmenőbb teaháza, a Chai Point bejelentette, hogy 20 millió dollárt sikerült gyűjteniük a befektetőktől, ez pedig a jelenlegi legnagyobb tőkeinjekció a vállalat számára. A befektetést a Paragon Partners, de a már meglévő befektetők, mint a Saama Capital és a DSG is szerepeltek a gyűjtésben résztvevők listáján.

A Chai Pont még 2010-ben indult Bengaluru városában, ma pedig már több mint 100 teaházzal rendelkeznek a kontinensnyi országban és nagyjából 300 ezer pohár teát adnak el naponta. Emellett vállalnak házhozszállítást is, sőt még saját teaautomatáikat is beszerelték néhány irodáházba.

Amuleek Singh Bijral, a Chai Point alapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy a legutóbbi tőkegyűjtés segít abban, hogy a márka erősödjön, valamint tovább bővüljön a piacon. Az utóbbi néhány évben a tea köré épülő üzletág nagyon komoly befektetők figyelmét keltette fel,

mert egyre divatosabb a teázás Indiában.

A nagyvárosokban a magasabb fizetéseknek tudható be az, hogy az embereknek több pénze marad a márkás italok megvételéhez, a Chai Point pedig akár a teázás Starbucksának is nevezhető. A tea népszerűségét az is jól mutatja, hogy a Chaayos tealánc márciusban Ajay Kault nevezte ki vezérigazgatónak, aki korábban az amerikai Domino's pizza franchise-t irányította Indiában.

A Chaayos azt is bejelentette, hogy a mostani 50-ről, a következő öt évben 300-ra növelik a teaházaik számát.

A startupok mellet a már bejáratott nagy márkák is szemezgetnek India teapiacával. Még 2015-ben a Hindustan Unilever, amely olyan népszerű teamárkákat forgalmaz, mint a Brooke Bond és a Red Label, megnyitotta első luxus teaházát, a Taj Mahal Tea House-t. Tavaly pedig a világ második legnagyobb teavállalata, a Tata Global Beverages bejelentette, hogy elindítják saját teaház-láncukat Bengaluruban, Chai-Unchai néven.

India tradicionálisan mindig is teafogyasztó nemzet volt. Egy indiai átlagosan harmincszor több csésze teát iszik, mint kávét. 2017-ben az ország 678 200 tonna teát ivott meg, és ezzel ők a világvezetők ebben. A globális kávémárkák, mint a Starbucks és a Costa Cofee, azonban elárasztották az országot az elmúlt években. Ezzel szemben a teaházak száma nagyon kevés volt Indiában.

Az utóbbi időben azonban ezen a területenlátványos a fejlődés kezdődött a Chaayos és a Chai Point térnyerésével. Anil Talreja, a Deloitte India munkatársa elmondta, hogy ezek a vállalatok végre innovációt hoztak a teázásba, ez pedig segít abban, hogy a fiatalok körében is népszerű legyen ez az új divat. Az utcai teaárusok helyett sok fiatal szívesebben választja a szépen kialakított helyiségeket, akárcsak a kávézóknál.