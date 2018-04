Megváltozhatnak az állásinterjúk a jövőben

A technológiai szakemberek szerint a munkakeresés a jövőben még automatizáltabb lesz, és ezáltal nem is igényelhet annyi sem a jelölttől, sem az interjúztatótol. Ráadásul a nyilvános adatokat felhasználva akár olyan állásinterjút is kezdeményezhetnek a vállalatok, amire maguk kérik fel a jelentkezőt.

A jövőben akár számítógépes programokkal, és arcfelismerő algoritmusokkal is találkozhatunk az álláskeresésnél. Egyre több technológiai vállalat fókuszál a nyilvánosan elérhető és feldolgozható adatokra, és így akár olyanoknak is kínálhatnak állást, akik nem is gondoltak váltásra.

Továbbá a megszokott állásinterjúk is változóban vannak, ahelyett, hogy kétirányú kommunikáció zajlana, az interjúalanyok a kérdésekre videóinterjúban válaszolnak, amiket feltöltenek a megbeszélt platformra. Ráadásul az új számítógépes programok már érzékeli a nem verbális jeleket, például az arckifejezés változásokat, vagy a hanglejtést.

A jövőben nem te keresel munkát, hanem a munka keres meg téged" – nyilatkozta Dave Lee a Future of Work sorozat műsorvezetője.

A 2014-ben alapított Hire Value is ilyen alkalmazásokat használ a toborzáshoz, alkalmazásukat olyan cégeknek ajánlják, amelyeknek ambiciózus növekedési tervei vannak. A céget már az alapítása évében az Egyesült Államok 25 legígéretesebb vállalata közé választotta a Forbes.

A Szilícium-völgyből indult Entelo is hasonló szisztémára épül. A 2011-ben alapított cég mintegy félmilliárd ember adatait tartalmazó bázist kezel, hogy megtalálja a legmegfelelőbb jelöltet arra a munkára, amire a magbízója keres.