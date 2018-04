Bulgária lehet a következő tagja az eurózónának

Jelenleg az eurózónának 19 tagállama van, azaz ennyi országban vezették be az eurót, mint közös fizetőeszközt. Pierre Moscovici szerint nincs kétség afelől, hogy a következő ország Bulgária lesz, amely csatlakozik, bár a korrupció és az alacsony GDP aggasztó lehet.

Bulgáriába látogatott az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyekért felelős biztosa, Pierre Moscovici.

Itt a biztos azt mondta, hogy

Bulgária lesz az eurózóna következő, 20. tagja,

de ezt a folyamatot nem szabad elsietni – írja a Reuters.

Bulgária jelenleg az EU soros elnöke.

A bolgár miniszterelnök szerint az ország szeretne egy éven belül csatlakozni az ERM II árfolyam-mechanizmushoz.

Mi az ERM II? Az európai árfolyam-mechanizmus célja, hogy az euróra való áttérés bevezetését előkészítse, és ez egy jellemzően kétéves folyamat. Ezen időszakban csökkenteni kell az árfolyam ingadozását. Ez Bulgária esetében nem áll fenn, mert a bolgár leva árfolyamát már korábban az euró árfolyamához igazították, de más kritériumoknak is meg kell felelni.

Ahhoz, hogy egy ország ebbe a stádiumba kerülhessen, teljesülnie kell a konvergenciakritériumoknak. Pierre Moscovici szerint az országnak nem szabad kapkodnia, és hidegvérrel kell a csatlakozást lefolytatnia.

Nincs kétségem afelől, hogy Bulgária lesz az eurózóna következő tagja

- mondta a biztos a riportereknek.

Ugyanakkor Moscovici arra is emlékeztetett, hogy Bulgária az EU legszegényebb tagországa, az egy főre jutó GDP fele akkora, mint az uniós átlag. Épp ezért kétélű fegyver lehet az euró bevezetése: jelenthet előnyt is, de sokkot is okozhat.

Bulgáriában gond a korrupció is, amely elijesztheti az eurózóna befektetőit az országtól.